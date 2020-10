Direito de resposta de Mundusmundi Empreendimentos Turísticos Hoteleiros, Lda

Mundusmundi Empreendimentos Turísticos Hoteleiros, Lda., titular do estabelecimento comercial denominado Body Club, instalado na Rua Sousa Martins, 5 D, em Lisboa, vem, no exercício do direito de rectificação previsto no art. 242 da Lei da Imprensa, requerer a correcção de notícia veiculada por vídeo publicado no Correio da Manhã, no dia 05 de Outubro de 2020, em cujo frontal se lê "Funcionário baleado à porta de clube de strip em Lisboa". É aí também muito visível a palavra Body pela qual o estabelecimento é conhecido.

A notícia é errónea e susceptível de prejudicar a boa imagem do estabelecimento, na medida em que o associa a uma certa percepção pública de insegurança. Na verdade, nenhum funcionário foi baleado, o que pode provar-se com abundância. O que sucedeu foi um desacato no exterior do clube e ao qual o respectivo funcionamento, naquela data como hoje mero restaurante, foi alheio.

Sendo assim, requer-se que V. Exa. diligencie pela rectificação da notícia nos termos expostos, ou, o que se afigura até mais coerente.