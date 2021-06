Direito de Resposta de Neusa Patrícia Silva

"No seguimento do comentário sobre uma agressão, ocorrida no passado domingo, dia 6 de Junho do presente ano, é referido que um indivíduo é agredido de forma bastante barbara, com recurso a uma pedra da calçada, após o próprio ter partido a montra de um bar, também ele com recurso a uma pedra da calçada.Ora, o Lounge Bar Real (Café da Suzy) informa que não conhece qualquer dos participantes, e que só teve conhecimento do referido episódio com a publicação da peça em questão.Também não corresponde à verdade que o indivíduo agredido tenha, momentos antes, partido a montra do bar com recurso a uma pedra da calçada.Na realidade, a montra do Bar encontrava-se já partida aquando do referido episódio, nada tendo que ver, directa ou indirectamente, com o referido episódio.No mais, o Lounge Bar Real (Café da Suzy) é um sítio de lazer e diversão, conhecido localmente pelo bom ambiente que proporciona aos seus clientes, e nesse sentido repudia veemente quaisquer actos de violência.Subscrevo-me com elevada consideração".Neusa Patrícia Silva