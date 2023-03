Direito de resposta de Zacarias Maio Pereira, relativo à peça "Pescadores e armadores desesperados tentam há 27 anos recuperar licenças de captura de amêijoa branca".



A peça jornalística assinada par Sandro Bettencourt "Pescadores e Armadores desesperados tentam há 27 anos recuperar licenças de captura de ameijoa branca" focou a existência de tráfico de apanha de ameijoa branca, na Zona Norte; que a DGRM fecha os olhos e dá cobertura ao monopólio desta pesca; termina sugerindo que o rosto dos ilícitos é Zacarias Maio Pereira.

A peça assenta em depoimentos de pessoas que abandonaram voluntariamente este tipo de pesca, contra benefícios silenciados na reportagem, para além de ocultar que as 11 licenças, previstas na Lei, são renovadas anualmente e, caso se verificassem as infrações que a peça diz verificarem-se, as mesmas seriam canceladas. Omitiu ainda que, inicialmente, existiam mais embarcações em atividade que, devido a escassez de produto, decidiram abandonar a atividade. Restam as atuais 11.

Foram-me imputados dois factos falsos:



(1) Monopolista - Sou armador de 2 embarcações e como comerciante compro o pescado a outras 2. Sendo 11 as embarcações em atividade, facilmente se percebe que não há monopólio.



(2) O rosto de interesses instalados - a expressão coloca em causa a idoneidade das entidades competentes, é uma afirmação grave para ser declarada sem prova a suportá-la (que evidentemente inexiste).

A atividade da pesca de ameijoa branca e das mais transparentes que existe, mas é retratada coma ilícita e associada um mercado negro! Em minha defesa afirmo que às 2 embarcações que possuo nunca lhes foi imputada qualquer infração que envolva qualquer tipo de atividade ilegal. Relativamente ao mercado paralelo, ao contrário do que transmitiram, não foram apreendidas pela GNR quaisquer quantidades que envolvam o aparato das imagens utilizadas (segundo visualizei, foram utilizadas fotos relacionados com apreensão de ameijoa japonesa que nada têm a ver com as 11 embarcações licenciadas para a pesca de ameijoa branca).

Não me recusei a falar, não podia e sugeri um representante que foi ignorado. Sou cidadão, empresário e empreendedor. Não sou a pessoa que me retratam na reportagem (Monopolista e Sr. Milhões)! As pessoas que suportaram a vossa reportagem veem-me como um inimigo e o CM não curou de verificar a veracidade das afirmações.