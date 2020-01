Direito de resposta do Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Na sequência da notícia publicada a 29/01/2020, com o título "Bebé morre durante transferência para o Hospital de Santa Marta em Lisboa", recebemos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve o seguinte Direito de Resposta:"A notícia em causa refere "…segundo apurou o CM, a criança tinha estado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, mas a mãe decidiu levá-la para uma unidade hospitalar privada na cidade de Faro". Tal facto e afirmação veiculada é falsa e, em rigor da verdade, importa referir que a bebé não esteve, nem foi assistida, dias antes, em nenhuma das unidades do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), sendo que o último registo de um atendimento no CHUA reporta a maio de 2019.A criança encontrava-se a ser assistida e internada, há vários dias, no Hospital Particular do Algarve - Unidade de Gambelas.O artigo volta a induzir novamente os leitores em erro quando afirma que "…a criança foi levada para o Hospital de Faro, de onde deveria ser transportada de helicóptero para Lisboa…". Tal afirmação é também falsa, tendo em conta que a bebé foi transportada diretamente do Hospital Particular do Algarve - Gambelas para o Heliporto de Loulé, onde se encontrava o meio aéreo para efetuar a transferência solicitada, via INEM, pela unidade de saúde privada para um hospital de Lisboa.Na peça de vídeo que acompanha o artigo na edição online, o órgão de comunicação exibe exclusivamente, e de forma seletiva, imagens do Centro Hospitalar Universitário do Algarve associando assim, de forma errónea e através das imagens, o assunto ao CHUA, quando na verdade a criança estava internada e a ser assistida numa unidade de saúde privada, a qual não é referenciada, em termos de imagem, na referida peça".A Presidente do Conselho de AdministraçãoAna Paula Gonçalves