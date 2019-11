Direito de Resposta do Conselho de Administração da RTP

"Com referência à notícia intitulada ‘RTP Porto em risco de fogo e de explosão’, relativa a depósitos de gasóleo existentes no seu Centro de Produção do Norte, a RTP esclarece a bem da verdade e na defesa da segurança e bem-estar dos seus colaboradores e visitantes, que diariamente frequentam o edifício, que o artigo contém afirmações imprecisas, falsas ou descontextualizadas, com o propósito de artificialmente produzir um cenário completamente deturpado quanto à situação descrita nesse artigo. O título da notícia refere que existe "risco de fogo e de explosão", o que não corresponde à verdade (confira-se, a propósito, as declarações prestadas pela RTP) e contribui, de forma evidente, para afetar a reputação e boa fama da RTP. Efetivamente, ao fazer aquela afirmação, o autor da peça imputa à RTP, ainda que indiretamente, um comportamento negligente e perigoso, ao ponto de poder colocar em causa a segurança e bem-estar de todos os que frequentam aquelas instalações. A RTP não se "esqueceu" do combustível, pelo contrário, armazenou-o em segurança e usa-o de forma prudente na sua atividade, tanto que, nas últimas semanas, os referidos depósitos têm vindo a ser progressivamente esvaziados. A RTP encontra-se sempre disponível para prestar quaisquer esclarecimentos, como foi o caso, e só por não ter havido vontade do autor foi publicada uma notícia nos termos identificados."

