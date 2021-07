Direito de Resposta do Hospital de Santarém

Na sequência da notícia veiculada pelo Correio da Manhã, no dia 7 de julho de 2021, com o título "Morre por falta de pilha para pacemaker", vem o Hospital Distrital de Santarém (HDS) exercer o seu direito de resposta."O utente Dionísio Nascimento deu entrada na urgência a 18 de junho de 2021 e foi observado pela Medicina Interna e pela Cardiologia, tendo sido feitos todos os testes e análises necessários, ficando o utente orientado para efetuar teste Covid, agendado para dia 23 de junho, e de comparecer na Cardiologia do HDS dia 25 de junho para a substituição de Pacemaker. A notícia contém um erro, pois refere que o utente Dionísio Nascimento recebeu alta sem o aparelho ter sido verificado quando, na verdade, e conforme esclarecimento enviado ao jornalista, pouco depois de dar entrada no Serviço de Urgência decidiu interromper a assistência e, apesar de lhe terem sido explicados os riscos, assinou alta contra parecer médico e abandonou a urgência.Hospital Distrital de Santarém