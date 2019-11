Direito de resposta dos serviços prisionais

Ao abrigo do disposto no art.º 24º da Lei nº2/99 de 13 de janeiro e a propósito da notícia publicada na página 15 do "Correio da Manhã" de 15 de novembro, sob o título de "Guardas prisionais fazem tiro no escuro" e que tem chamada de primeira página, esta Direção Geral vem solicitar a reposição da verdade.Efetivamente, ao contrário do que é propositada e falsamente escrito pelo senhor jornalista Miguel Curado, esta Direção Geral respondeu em tempo útil ao jornalista do Correio da Manhã que nos colocou as questões.Assim, e como é atestável pela cópia das mensagens que se anexam, o senhor jornalista João Rodrigues colocou questões sobre este assunto em mensagem de correio eletrónico de 14 de novembro de 2019 das 11.37 horas. Esta Direção Geral respondeu às perguntas colocadas pelo senhor jornalista João Rodrigues em mensagem de correio eletrónico de 14 de novembro de 2019 às 14.47 horas.A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais lastima que, mais uma vez, o senhor jornalista Miguel Curado que, revele-se não colocou a esta Direção Geral qualquer questão relativa à notícia que assina, reincida num comportamento deontologicamente incorreto que, não só não toma em consideração as respostas remetidas, como as deturpa e que o jornal que V Exa dirige, não obstante publicar os desmentidos, permita esta constante deturpação da verdade que, estranhamente, corre sempre em prejuízo desta Direção Geral. Face a este quadro, muito se agradece que a verdade seja reposta ao abrigo da legislação supra citada.Com os melhores cumprimentos.O Diretor-Geral, Rómulo Mateus