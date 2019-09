Direito de resposta: MP ordena investigação a outros 15 municípios por viagem à Turquia

Na sequência da notícia publicada no dia 18.09.2019, na edição online do CM, sob o título "Ministério Público ordena investigação a outros 15 municípios por viagem à Turquia", sobre a alegada "participação de autarcas" numa viagem a Istambul "a convite" e "com todas as despesas pagas" pela empresa ANO – Sistemas de Informação e Serviços, Lda., a Câmara Municipal de Amarante esclarece o seguinte:

O Município de Amarante confirma ter recebido, em 24 de março de 2015, um convite, dirigido ao Presidente da Câmara, para participar num "encontro de utilizadores" a decorrer "entre os dias 18 e 21 de abril" em Istambul, na Turquia;

Este convite não foi aceite, motivo pelo qual se desmente categoricamente a participação de qualquer autarca do Município de Amarante na referida viagem.