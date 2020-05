Direito de resposta referente à notícia: "Lar devolve crianças vítimas de maus-tratos"

"Na sequência da notícia publicada no Correio da Manhã a 1 de abril com o título ‘Lar devolve crianças vítimas de maus-tratos’, a Direção da Casa de Acolhimento dos Salesianos de Mirandela emitiu um comunicado em que esclarece as circunstâncias em que decidiu encaminhar 17 dos seus 19 utentes da Casa de Acolhimento, e não 40 utentes como se lê no texto, para junto dos adultos de referência durante o período de férias escolares da Páscoa.

De facto, tal decisão foi tomada em articulação com a Comissão de Proteção de Jovens (CPCJ) e com o Centro Distrital de Segurança Social.

Em relação aos 17 utentes em causa foi considerada a antecipação de férias, na sequência das informações dos diretores de turma, não havendo nenhum impedimento, ao nível do processo de promoção e proteção, da ida para junto das famílias aos fins de semana e férias letivas, inclusive no período de verão, em que passam três meses com a família. Dois utentes permanecem na instituição, dado haver algum impedimento.

Nenhum dos utentes acolhidos nos Salesianos de Mirandela foi institucionalizado por ser vítima de agressões, como se lê no texto publicado. Estão acolhidos, na sua maioria, devido à problemática do absentismo escolar e dificuldade de gestão emocional e económica.

Analisa a notícia, verifica-se que a jornalista que assina a peça não procedeu ao devido exercício do contraditório, como preconizado no Código Deontológico dos Jornalistas, e, apesar de citar um documento do Tribunal de Menores de Vila Real, em momento algum procurou obter a versão da parte visada diretamente na notícia, que podia ter contextualizado a decisão tomada em articulação com as entidades competentes".

O diretorP. João de Brito A. Carvalho