Direito de resposta referente à notícia: "Mãe de duas crianças que foram adotadas por bispos da IURD diz que foi enganada pela TVI"

Por determinação da ERC, na sequência da Deliberação ERC/2019/302 (DR-I), de 6 de novembro de 2019, republicamos o seguinte direito de resposta:



"Ao contrário do que foi noticiado pelo CM (16/7/2019), nunca condicionei ou sugeri qualquer versão dos factos aos entrevistados da reportagem "O Segredo dos Deuses".





Repudio qualquer insinuação que esses depoimentos tenham sido feitos com base em algo que não seja a procura da verdade. Fátima, mãe biológica de Filipe e Pedro, sempre afirmou nunca ter assinado os documentos que permitiram a adoção dos filhos, como aliás se pode constatar analisando os brutos das suas entrevistas.Mais grave que um entrevistado alterar o seu depoimento, é a manipulação flagrante feita pela jornalista Débora Carvalho da resposta que lhe enviei a 13/7/2019. À pergunta se eu tinha algum comentário a fazer, decidiu ignorar a resposta que enviei e inventar outra que nunca dei, violando todas as regras éticas do jornalismo.Respondi em 4 linhas que o jornal Expresso já tinha publicado essa "notícia" e que podia consultar o direito de resposta da Direção de Informação no Expresso de 6/7/2019. Qualquer semelhança entre o que respondi e aquilo que o CM publicou, é pura coincidência. Em nenhum momento recusei comentar e nunca remeti para a Media Capital. O que disse e mantenho, é que nunca fiz qualquer tipo de manipulação, tal como ficou espelhado no direto de resposta sobre o mesmo assunto publicado, 10 dias antes, no Expresso. Nada disto foi transcrito na notícia do CM.A jornalista não só ignorou a resposta, como se atreveu a inventar aquilo que mais lhe convinha. Por ser lamentável, perigoso e eticamente reprovável, já enviei o caso e as provas ao Conselho Deontológico dos Jornalistas.

Irei continuar esta investigação jornalística que tanto tem incomodado alguns, sem agendas nem acordos escondidos, respeitando o contraditório, a ética profissional e sobretudo A VERDADE."

Alexandra Borges(Jornalista da TVI)