Direito de Resposta referente à notícia: ‘Passagem de nível mortal fecha’

Relativamente à notícia com o título ‘Passagem de nível mortal fecha’, publicada no dia 27 de abril, recebemos da Câmara Municipal de Santarém o seguinte esclarecimento:



"Relativamente ao assunto em pauta, refira-se a decisão de encerramento da PN do Peso é, como sempre foi, competência da IP. O Município de Santarém apenas se envolveu na situação, assumindo a responsabilidade de execução da empreitada (com projeto da IP), a pedido desta última por, alegadamente, ter dificuldades logísticas e financeiras para tal. O Município de Santarém cumpriu todas as responsabilidades que assumiu, designadamente, levantamento topográfico e implementação de sinalização, tendo dado conhecimento à IP. Até à presente data a IP não apresentou o projeto de execução da empreitada a executar pelo Município de Santarém, nem realizou as expropriações necessárias à concretização da mesma. Os pressupostos sobre os quais assentaram a decisão do Município de colaborar na solução supramencionada foram alterados, pelo que reserva a sua posição futura neste âmbito, alertando que, de acordo com o estipulado no DL 568/99, de 23 de dezembro, a proposta constante do estudo prévio poderá não ter enquadramento, uma vez que o referido Dec. Lei aponta para a construção de passagem desnivelada, aliás, conforme foi inicialmente proposto pelo Município, proposta que sempre foi rejeitada pela IP, por alegadas dificuldades financeiras."

Ver comentários