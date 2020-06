Direito de resposta referente à notícia “PJ descobre milhões em cofre”

Foi publicada no Correio da Manhã de hoje [ontem], 25 de junho de 2020, uma notícia com o título "PJ descobre milhões em cofre", na qual são publicadas várias afirmações falsas, manifestamente atentatórias à minha honra, ao meu bom nome e à minha imagem pública.Desmentindo, informamos que:· A Eng. Isabel dos Santos não tem e nem nunca teve cofres no Novo Banco.· É totalmente falsa a afirmação que existem cofres no Novo Banco com milhões de euros em dinheiro vivo pertencentes à Eng. Isabel dos Santos ou a pessoas a si ligadas.· É totalmente falsa a afirmação que a Polícia Judiciária Portuguesa tenha encontrado milhões de euros em cofres pertencentes à Eng. Isabel dos Santos.Isabel dos Santos, 25 de junho de 2020.