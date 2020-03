Direito de resposta referente à notícia "PSP trava almoço ilegal de autarca"

A propósito da notícia publicada a 24 de março, tendo como título "PSP trava almoço ilegal de autarca" recebemos o seguinte Direito de Resposta:

"Lamentamos o facto de não se ter procurado saber a verdade e pelo menos ter dado ao Presidente da Junta a oportunidade de explicar o que aconteceu. O CM como órgão de comunicação social deveria ter confirmado a veracidade da notícia, antes da sua publicação, tal não aconteceu e assistimos à publicação de uma notícia que não corresponde à verdade, insidiosa e difamadora.

Lamentavelmente os jornalistas em causa terão tido oportunidade de procurar junto da CM do Seixal, durante a tarde, e em horário de serviço, mas só conseguiram enviar uma mensagem de correio eletrónico para a Junta de Freguesia às 19h22.

Os funcionários da Junta de Freguesia estiveram no edifício da junta até às 17h30, não tendo recebido qualquer comunicação do CM, e estão a cumprir escrupulosamente as regras constantes do Plano de Contingência, mas continuando a servir a população de Corroios.

É portanto falso que a Junta de Freguesia não tenha querido comentar seja o que for.

Acresce, no entanto e quanto a factos constantes na notícia que não correspondem à verdade dos factos, o seguinte esclarecimento.

O Presidente da Junta no exercício das suas funções, não infringiu qualquer norma de confinamento social.

Estando o restaurante a funcionar em regime de take-away, dirigiu-se ao mesmo para recolher o seu almoço e poder almoçar na junta de freguesia.

O Presidente não foi identificado por qualquer agente de segurança e no exercício das suas funções está empenhado em organizar a resposta necessária às populações.

Para além disso, bastava o CM ter-se informado, o espaço em causa é uma sala de refeições ainda em obras de remodelação".

Eduardo Manuel Brito Rosa, Presidente da Junta de Freguesia de Corroios