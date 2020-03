Direito de resposta relativo à notícia "Carro de um milhão de euros era do ‘sr. Altice’"

"Na edição do Correio da Manhã de 04 de março de 2020, sob o título "Carro de um milhão de euros era do ‘sr. Altice’", é referido que Hernâni Vaz Antunes é um dos principais devedores do Banif, tratando-se de uma imputação falsa e errónea que afeta o seu bom-nome e reputação .É falso que Hernâni Vaz Antunes seja devedor do Banif ou de qualquer outra instituição financeira.Face ao exposto, Hernâni Vaz Antunes manifesta a sua indignação relativamente ao artigo publicado, na medida em que o mesmo não traduz critérios de isenção, imparcialidade, rigor e exatidão dos factos que lhe deveriam estar subjacentes."Hernâni Vaz Antunes