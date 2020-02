Direito de resposta relativo à notícia "PSP pressionada para identificar adeptos"

Relativamente à notícia "PSP pressionada para identificar adeptos", publicada no dia 18 deste mês, recebemos este esclarecimento do Diretor Nacional da PSP:1. A PSP não foi pressionada por qualquer membro do Governo ou de outra qualquer entidade, para identificar qualquer adepto que assistiu ao jogo de futebol entre os clubes Vitória de Guimarães e Futebol Clube do Porto, realizado no dia 16 do corrente mês;2. O Diretor Nacional da PSP não recebeu "ordens superiores para identificar o mais depressa possível os adeptos que proferiram insultos racistas contra Marega";3. Não corresponde à verdade que "o próprio primeiro ministro, António Costa, ligou ao diretor nacional da PSP, Magina da Silva, a exigir "resultados rápidos e castigos severos";4. No dia do próprio jogo e logo que tomou conhecimento dos factos em questão, passíveis de consubstanciarem a prática de crime e de contraordenação, a PSP, no âmbito das competências que lhe estão legalmente atribuídas, iniciou as diligências adequadas a colher a informação necessária à elaboração dos respetivos autos, nomeadamente à identificação dos autores das infrações, a remeter às autoridades judiciais e administrativas competentes.