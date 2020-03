Direito de resposta relativo à opinião: "A história dos ficheiros secretos do Banco Espírito Santo"

1. Nas edições do Correio da Manhã de 24 de fevereiro e de 2 de março, em coluna intitulada "A história dos ficheiros secretos do Banco Espírito Santo", o colunista Miguel Ganhão atribui-me a autoria de um conjunto de notas pessoais, divulgadas visualmente na edição de 2 de Março, feitas à margem dum documento entregue no dia 1 de Agosto de 2013 ao Banco de Portugal.2. Embora seja meu o despacho de encaminhamento, na qualidade que então tinha de Vice-Governador do Banco de Portugal, nenhuma das notas pessoais divulgadas foi, em momento algum, redigida por mim, ou, que seja do meu conhecimento, por qualquer responsável do Departamento de Supervisão Prudencial.3. Isto poderia ter sido facilmente confirmado se o colunista tivesse entrado previamente em contacto comigo.