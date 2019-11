Direito de Retificação do Hospital de Cascais

A propósito da notícia publicada ontem, 21 de novembro de 2019, sob o título "Falta de sangue cancela cirurgia já em pleno bloco", recebemos do Hospital de Cascais o seguinte Direito de Resposta e Retificação:

"O Hospital de Cascais esclarece que o adiamento da cirurgia não esteve minimamente relacionado com a falta de reservas de sangue nesta unidade hospitalar, mas sim com um reajustamento da atividade clínica devido a uma avaliação clínica das condições decorrentes da coexistência, nesse dia, de duas cirurgias oncológicas, com especiais afetações instrumentais. Com efeito, a segurança dos doentes é uma prioridade para o Hospital de Cascais e, por este motivo, após avaliação da equipa médica do caso em questão, foi entendido adequado reagendar esta cirurgia, estando o doente já informado sobre a nova data do procedimento, marcado para a próxima semana".

A administração do Hospital de Cascais



N.R. O CM contactou o Hospital de Cascais na elaboração da notícia e deu conta da posição tomada por esta unidade de saúde.

