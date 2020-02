Direito de retificação: 'Joana Cruz. Perseguidor condenado a cinco anos'

"No passado dia 11 de janeiro de 2020 foi publicada no suplemento Vidas do Jornal ‘Correio da Manhã’ uma notícia com o título ‘Joana Cruz. Perseguidor condenado a cinco anos’, acompanhada por uma fotografia minha com a legenda: "Joana Cruz com o companheiro Alberto Índio".Contrariamente ao que a legenda sugere, não sou Alberto Índio, mas um amigo de Joana Cruz.A errada identificação da legenda em causa gerou grande confusão junto dos leitores, ao me identificar como sendo o ex-namorado da locutora, o que não corresponde à verdade. Mais se diga que o título da notícia em causa também gerou confusão, uma vez que, ao ser lido juntamente com a imagem em causa, sugeria que teria sido eu a pessoa condenada a cinco anos de prisão efetiva por ter perseguido a Joana Cruz.Na sequência da publicação em causa recebi vários contactos, inclusive da minha entidade patronal, junto dos quais tive de esclarecer a situação, tendo a errada identificação causado graves repercussões a nível pessoal e profissional."