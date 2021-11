Esclarecimento da Direção-Nacional da PSP

A propósito da notícia publicada no dia 14 de novembro de 2021, com o título "Suspensões pesadas para 21 polícias de elite", o Correio da Manhã recebeu da Direção-Nacional da PSP o seguinte esclarecimento:"No dia 2 de agosto de 2017 ocorreu o jogo de futebol entre os clubes do Gil Vicente e do FC do Porto, no estádio de Barcelos, na cidade de Barcelos.Atendendo aos clubes intervenientes, aos comportamentos habituais dos respetivos adeptos, ao histórico de desordem associado aos jogos entre estes dois clubes e à avaliação de risco feita pela Polícia de Segurança Pública (PSP), foi o jogo referido classificado como de risco elevado, tendo sido nomeado para o mesmo, em reforço do Comando Distrital de Braga, um efetivo da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, concretamente da subunidade operacional Corpo de Intervenção (FD/SO/CI), no Comando Metropolitano do Porto.No decorrer do policiamento foi dada ordem, ao efetivo da FD/SO/CI, para entrar no estádio e posicionar-se no interior do mesmo, para rapidamente fazer face a desordens que pudessem ocorrer no interior do estádio.Por a ordem não ter sido cumprida, foram instaurados 21 processos disciplinares a 21 polícias.Na sequência dos processos disciplinares em questão foram aplicadas, pela PSP, as penas de suspensão referidas na notícia, confirmadas em sede de recurso para a tutela, encontrando-se as mesmas a ser cumpridas.Assim não é correto, como sugere a vossa notícia referida, que os polícias tenham sido disciplinarmente punidos apenas por ‘faltar a policiamento de futebol em Barcelos’."Direção-Nacional da PSP