Esclarecimento: "Morre em queda ao fazer assalto"

A propósito da notícia "Morre em queda ao fazer assalto", o CM recebeu da Dawood Osmane o seguinte esclarecimento:"Tendo a proprietária do bem imóvel tomado conhecimento da edição do Jornal Correio da Manhã, de 9 de Fevereiro de 2021, relativamente a um jovem que morreu eletrocutado quando furtava cobre, pretende a mesma que seja efetuada a devida correção quando ali se menciona que o imóvel se encontrava "abandonado".Ora, tal menção não se encontra correta, na medida em que sobre o imóvel recaía uma vigilância ativa permanente. Fruto das medidas vigentes de estado de emergência, o imóvel encontrava-se temporariamente sem ninguém a laborar.Solicita-se a correção de "abandono do imóvel", que indicia desleixo e descuido da proprietária sobre o mesmo, o que em nada corresponde à verdade e à realidade de permanente cuidado que sempre existiu quanto ao armazém em causa".