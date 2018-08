PSP esclarece dados do 112

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de resposta referente à notícia “PSP deu dados sobre o 112 que agora desmente”.

Na sequência da notícia com título "PSP deu dados sobre o 112 que agora desmente", publicada na edição do CM do último dia 8, recebemos da Polícia de Segurança Pública o seguinte direito de resposta: "Em 05.08.2018 o jornal Correio da Manhã (CM) solicitou esclarecimentos ao gabinete do sr. Ministro da Administração Interna, relativos ao funcionamento da ‘central sul 112’, tendo a Direção Nacional remetido ao gabinete as respostas às questões colocadas.



Uma das questões referia que "temos informação de que o tempo médio de resposta nesta central é atualmente de 16 segundos quando devia ser de 6 segundos". Na resposta a PSP informou que os tempos médios de atendimento no 112 variam atualmente entre os 10 e os 15 segundos. A resposta dada considera o tempo de resposta global médio relativo ao 112, a nível nacional, reportado aos últimos quatro meses de 2018, e não o relativo a qualquer dia concreto, nem tal constava das questões formuladas pelo CM.



Nestes termos, e ao contrário do título do jornal, a PSP não desmentiu posteriormente quaisquer dados, mantendo as referências quer aos tempos globais nacionais médios de atendimento (10 a 15 segundos), quer ao tempo médio de atendimento referente ao dia 05.08.2018 (53 segundos), importando por isso que seja reposta a veracidade dos factos".



Hugo Palma, intendente/diretor do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP