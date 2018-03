A indústria nacional de videojogos já mexe e é reconhecida internacionalmente.

Por João Ferreira e Marta Ribeiro da Silva | 01:30

São jovens talentosos e sonham ser produtores de videojogos profissionais. Ambicionam fazer parte das mais conceituadas empresas desta indústria milionária que já rende mais milhões do que os milhões gerados pela soma das receitas do cinema a da música. Francisco Santos é uma dessas ‘promessas’. Acaba de vencer o Prémio PlayStation Talent 2017 com o jogo ‘Out of Line’. Com este prémio, Francisco e um amigo receberam 10 mil euros, podem publicar o jogo para a PS4 e têm acesso a uma campanha promocional no valor de 50 mil euros. O vencedor ainda não sabe bem o que vai acontecer daqui para a frente, mas talvez acabe a trabalhar num estúdio português que começa a precisar de "mão de obra criativa".

Um desses estúdios, o Nerd Monckeys, produziu o jogo mais caro de sempre em Portugal. O ‘Under Siege’ custou 1,4 milhões de euros. Mas há outros jogos ‘made in Portugal’: o ‘Strikers Edge’, lançado recentemente, depois de vencer a 1º edição dos Prémios PlayStation. Trata-se de um jogo de duelos mediavais que já está disponível para a PS4 e para computador. Há ainda o ‘Greedy Guns’ do estúdio lisboeta Tio Atum. Neste jogo, para computador, um mercenário explora planetas em busca de ADN alienígena para experiências científicas. Do estúdio ‘Bigmoon Entertainment’, em Vila Nova de Gaia, chega o ‘Dakar 18’, o jogo oficial da mais longa e dura prova de todo- -o-terreno do Mundo. O objetivo dos videojogos é levar os jogadores para novos mundos, nos quais qualquer pessoa pode ser herói ou vilão, ser um grande aventureiro ou um invencível lutador. Os criadores de jogos nacionais estão a entrar em força nesta indústria, que tem tanto de fantástica como de milionária.



SOCIEDADE BIT

Por: Reginaldo Rodrigues de Almeida

No bom caminho

O desenvolvimento tecnológico até agora verificado, fruto da sua complexidade, é de tal ordem estonteante que permite identificar um novo dilema, ou seja, continuamos a ter problemas para os quais não temos soluções mas, ao mesmo tempo, já foram encontradas soluções para problemas que ainda não parecem sequer existir. Também como sabemos, a tecnologia é por definição abstrata e os resultados dependem da sua aplicação, da sua boa ou má utilização.

Uma das maiores interrogações do futuro próximo passam pelo desenho do que poderá ser o mercado de trabalho. Como vai ser? À distância? Desmaterializado e com margens de produtividade que permita manter os "analógicos" sustentados por um rendimento universal mínimo e garantido? Nas profissões mais bem remuneradas, a produção de videojogos começa a ganhar preponderância e inclui cada vez mais perfis de todas as áreas laborais.

Portugal está no bom caminho e é um setor no qual os mais qualificados podem ter sucesso. Os exemplos são já reconhecidos, mas será importante criar estruturas curriculares que promovam essas competências, criando condições de "academia" que possam seduzir os mais talentosos, assim como patrocinadores para esta enorme área de negócio.