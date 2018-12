Acreditam que herdámos coisas virtuosas que devemos manter (a começar pela Natureza). É isso um crime?

O último capítulo deste livro leva o título ‘Em despedida, proibindo o pranto, mas admitindo a perda’ e é um monumento explicativo sobre a natureza do "espírito conservador". Não gosto de designar por "conservadorismo" – como se fosse um ismo da mesma ordem do comunismo, do liberalismo, do fascismo ou do que quiserem – aquilo que é "espírito conservador", um conjunto de valores que não são os de um sistema mas os de um modo de ver a História, o presente e o futuro. Com o objetivo de facilitar a identificação dos inimigos e de os misturar convenientemente, a linguagem política corrente mete no mesmo saco conservadores e liberais, como se fossem a mesma coisa (não são); entre um e outro mundo há um dique a separá-los e alguns pontos de ligação.

Para Roger Scruton (‘Beleza’, ‘As Vantagens do Pessimismo’ ou ‘Tolos, Impostores e Incendiários. Os pensadores da Nova Esquerda’), o princípio desse espírito (e que também o distingue do liberalismo) é simples: "Herdámos coletivamente coisas virtuosas que devemos empenhar-nos em manter." Devemos mudar cautelosamente porque essas "coisas virtuosas são facilmente destruídas mas não facilmente criadas". Devemos ser sinceros e não submeter as nossas ideias ao pensamento mais em voga. Devemos ser "modernos na defesa do passado e criativos na defesa da tradição". E, com isso, e acreditando na justiça imparcial, na cooperação mais do que na organização hierárquica do Estado, na democracia parlamentar, na caridade privada, no espírito público, na proteção do ambiente, bem como na cultura da do debate– podemos ser conservadores.

Num mundo dominado pelo desejo de velocidade e de extermínio, onde o capital se apropriou do espaço público, e onde tudo é valorizado materialmente ou em termos empresariais, os conservadores estão em desvantagem: a sua mensagem é tranquila, despreza os reacionários e os revolucionários, descrê e é pessimista diante da promessa das novidades que mudam o mundo de repente – e parte do princípio de que o Estado devia ser "menor do que os socialistas exigem e maior do que os liberais clássicos permitem".

Título: 'Como ser um Conservador'

Editora: Guerra e Paz