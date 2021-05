Quase parece que os 50 anos de vida não passaram sobre o Lamborghini Miura SV desde que foi apresentado ao mundo no salão automóvel de Genebra em 1971.O supercarro era para ser proposto como uma evolução do bem-sucedido P400, lançado seis anos antes, mas, devido à estrondosa receção, acabou mesmo por o substituir. É considerado a mais alta expressão do conceito superdesportivo da sua época e é també...