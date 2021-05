Viajei para a Guiné no dia 5 de janeiro de 1974. Era para ter ido em 1973, mas o meu comandante, o tenente-coronel Banazol [oficial que teve participação destacada no movimento que levou à revolução do 25 de Abril] ia extraviar o barco e foi sob prisão. Tive de voltar a Évora e acabei por embarcar só em janeiro, num Boeing. O quartel de comando estava em Bambadinca e eu fui destacado para Mansambo, mesmo no mato. Foi uma época ...