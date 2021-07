Terror do Brasil morre como viveu: à lei da bala

Tinha 18 anos quando assassinou dois vizinhos em Melancia, arredores da cidade de Barra do Mendes, no interior do estado brasileiro da Baía, em 2007. Depois disso, não mais parou. O ‘serial killer’ Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, abatido com, pelo menos, 38 tiros, no dia 28 de junho, no âmbito de uma gigantesca operação da polícia brasileira, após 20 dias em fuga, era extremamente violento e já tinha sido identificado como um "psicopata imprevisível". Tinha um passado de abuso de álcool e de drogas e a sua personalidade revelava alguém agressivo, impulsivo e instável, com graves perturbações psíquicas. Acusado de mais de 30 crimes, entre homicídios, violações, abusos sexuais e roubos, cometeu delitos em, pelo menos, três estados do Brasil. Por três vezes fugiu da cadeia, mas a sua história chegou agora ao fim.Depois de matar quatro pessoas de uma família, em Ceilândia, no Distrito Federal (arredores de Brasília), a 9 de junho, a polícia montou uma megaoperação envolvendo perto de três centenas de agentes, auxiliados por helicópteros, drones e cães pisteiros. Lázaro Barbosa iludiu os perseguidores durante 20 dias, escondido no mato, usando a vegetação e os rios para ocultar as suas movimentações, passar despercebido e não deixar rasto. Mas acabou por ficar cercado na região rural de Itamaracá, na cidade de Águas Lindas de Goiás, e foi morto numa troca de tiros que envolveu 125 disparos por parte da polícia. Ainda foi detido e levado para o hospital, mas não chegou vivo ao destino. A sua morte pôs fim a uma escalada de violência, sadismo e terror. Invadiu propriedades, fez reféns, violou e assassinou sem misericórdia. Matou seis pessoas e é suspeito de mais um homicídio, pelo menos.A notícia da sua morte foi recebida com festejos nos locais por onde espalhou terror. Em Águas Lindas de Goiás, Girassol, Cocalzinho de Goiás e Edilância, lançou-se fogo de artifício, bateram-se palmas e rezou-se em agradecimento. A polícia e os responsáveis políticos locais também festejaram. O presidente Jair Bolsonaro comemorou com um tweet contendo uma expressão na gíria usada quando os criminosos são mortos pela polícia: "CPF [Cadastro de Pessoas Físicas] cancelado." Foi partilhado mais de 32 mil vezes. Lázaro Barbosa era casado e tinha dois filhos, de 2 e 4 anos.