Os dias da transgressão

Para além da obra do egípcio francófono Albert Cossery, cujos romances de escárnio e de ode à preguiça são objecto de sucessivas reedições, a literatura árabe moderna é muito pouco traduzida em Portugal. Chegou agora a vez do marroquino Muhammad Chukri, um seu nome maior que durante várias décadas foi autor proscrito e marginal.Nascido em 1935 numa pequena aldeia da região montanhosa do Rife, no norte de Marrocos, no seio de uma família berbere, a sua língua materna era o rifenho, variação local do amazighe pré-islâmico, mas foi o árabe que adoptou como língua literária. E foi em árabe que até 2003, data da sua morte, escreveu os três volumes da sua autobiografia – ‘Pão Seco’ (1972), ‘O Tempo dos Erros / Malandros’ (1992) e ‘Rostos’ (2000) –, três colecções de contos – ‘O Louco das Rosas’ (1979), ‘A Tenda’ (1985) e ‘O Mercado Pequeno’ (1996) – e vários livros de memórias centradas nas relações que manteve com Jean Genet, Tennessee Williams e Paul Bowles.