Bacco – o “c” extra é do nome, em italiano, que homenageia o deus romano do vinho e das festividades – nasceu no dia 1 de outubro de 2017, precisamente em dia de eleições autárquicas. “Eu fui candidato à Câmara de Sintra em 2013 e 2017 e ele nasceu precisamente no dia das eleições, que eu não ganhei, e talvez o facto de não ter ganho me tenha provocado o encontro com o Bacco porque se tivesse ganho tinha o meu tempo mais ocupado para me dedicar a um bichinho como este, que exige muito amor, tempo e dedicação”, partilha o vereador da autarquia, que não deixa de sorrir perante a coincidência de datas, ele que nunca tinha tido animais até então.“Quando vivia com os meus pais, a minha mãe teve dois cães, mas eu não tinha uma relação especial com os animais. Hoje sou completamente apaixonado por animais, considero que o Bacco é uma bênção na minha vida. Todos temos alegrias e angustias e ele testemunha isso tudo, sinto que tenho nele um companheiro que percebe bem as emoções, sabe quando o dia me corre melhor ou pior”, conta sobre o pastor alemão “com muita personalidade, muito territorial e com um sentido de proteção da família muito grande”, que tanto gosta de gastar energia na praia ou no pinhal como de estar deitadinho no sofá, onde já conquistou o seu espaço, bem como no coração da família.