Ana Maria nasceu em Macequece, província de Manica, em Moçambique, em 1941, filha de pai militar, na altura capitão, em plena II Guerra Mundial. “Ele dizia que estava a guardar uns rios porque os japoneses eram aliados dos alemães e tinham medo que os japoneses quisessem tomar Moçambique. Colocaram-no em Manica e levou a família com ele, a mulher e um filho, meu irmão mais velho.” E antes dele também o pai, avô de Ana Maria, militar da Marinha, lá estivera durante a I Guerra Mundial (também ele com a mulher e três filhos pequenos). Por isso foi sem surpresa que Ana Maria – que se casou com Rui, tenente de Infantaria, em 1960 – não hesitou em seguir o marido assim que rebentou a guerra em Angola, um ano mais tarde, e ele foi mobilizado. “Estava grávida de cinco meses quando o meu marido partiu e fui ter com ele em setembro, antes de a minha filha mais velha nascer. Sabia que ele estava em Nambuangongo [na região dos Dembos, Norte de Angola, onde mais se faziam sentir os ataques da União das Populações de Angola (UPA)], aquela zona horrível, mas eu quis ir na mesma.” Tinha 20 anos quando viajou no paquete Príncipe Perfeito na companhia da mulher e da filha de um irmão do pai, também militar, com quem ficou a viver.“O meu marido estava no mato, vinha de três em três meses visitar-me e de cada vez que vinha ficava uma semana. Veio no dia a seguir a ter nascido a filha, depois foi-se embora, conheceu a filha com três meses, depois conheceu a filha com seis meses, e assim sucessivamente. Apesar de tudo, soube que era a decisão certa. Então estávamos casados há cinco meses quando ele foi mobilizado e eu não havia de querer estar com o meu marido? Mesmo não podendo estar mesmo ao pé dele, estando em Angola estava o mais próximo possível”, conta, decidida, com os 80 anos que hoje tem. Sempre que Rui vinha do mato havia mais silêncios do que palavras. “O meu marido não falava do que se passava lá. Quando chegava ao pé de mim, o que ele queria era conseguir esquecer que daí a uma semana ia passar por tudo aquilo outra vez: as colunas, o medo de ser atacado, de ver morrer gente. Eu, às vezes, ouvia umas coisas porque eles falavam entre eles, mas connosco não falavam, não queriam. Aquela semana era uma vida diferente. Eram duas vidas dentro da mesma, eu fazia parte de uma delas”, acrescenta Ana Maria Taveira, que em novembro de 2020 publicou o livro ‘Palavras e Silêncios’ (Ed. Âncora), sobre as memórias femininas da presença militar no Ultramar, juntamente com a irmã, Maria de Fátima Pina e com a nora, Maria Armanda Taveira, ambas historiadoras.