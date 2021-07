Entre as 10 Unidades de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade (UDIP) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a da Luz, que abrange as freguesias de Benfica, São Domingos de Benfica e Carnide, 16 quilómetros quadrados que correspondem a um quinto da área da capital, onde vivem 89.246 pessoas, coexistem situações díspares. Provêm de problemáticas próprias dos bairros sociais da Boavista, da Horta Nova, das Furnas, D. Leonor, do Bom Pastor e do Padre Cruz, o maior bairro social da Península Ibérica, e de outras questões associadas à classe média e média alta residentes em conjuntos urbanos estruturados ou mesmo de gama alta - uns e outros, à sua maneira, afetados por este ano e meio de pandemia. Um microcosmo que replica o resto da cidade, mas também o País.A UDIP da Luz, que na sua génese é uma unidade de primeira intervenção, chegando a “acompanhar em bairros municipais famílias há três gerações”, transformou-se em 2020, pelas contingências impostas pela Covid-19, numa unidade de “emergência social”. Joana Paiva de Andrade, diretora da unidade na Rua do Lumiar, descreve a profunda alteração nos serviços, vocacionados para dar respostas sociais nas áreas da infância, envelhecimento e animação socioeducativa, provocada pela abrupta fratura social, logo a 16 de março de 2020, quando os portugueses recolheram a casa e a economia parou. Quando boa parte das IPSS da cidade, bem como as estruturas informais de apoio, num primeiro momento, não tiveram capacidade imediata de resposta – “tivemos de nos reinventar”: “Como atender os utentes mais vulneráveis num quadro de confinamento geral da população? Como prestar apoio domiciliário a idosos com Covid? Como dar continuidade à atividade escolar com as crianças e educadoras em casa? Como garantir os mínimos para uma população reclusa que subitamente se viu fora das portas dos estabelecimentos prisionais? Como garantir alimentação e meios de subsistência a quem de um dia para o outro deixou de ter trabalho?”