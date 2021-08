O Rojão e o Piquinhas não têm a pata direita, que teve de lhes ser amputada, o segundo porque ficou com ela presa numa rede de jardinagem. O Júlio entrou com obesidade mórbida – mais de 2200 gramas – mas depois ficou com cataratas, o que fez a equipa perceber que era mais velho do que se pensava. O Espiguinho tem resquícios de problemas neurológicos, não tem medo de pessoas e tem um olho mais pequeno do que o outro. Estes ouriços dificilmente sairão algum dia do CRIDO – Centro de Recuperação e Interpretação do Ouriço -, na Maia, um centro único na Península Ibérica que reabilita ouriços para os devolver à vida selvagem.Outros, como o Tobias, que chegou há uma semana, não tarda serão devolvidos à natureza. O Amarelo, o Verde, o Azul, o Vermelho, o Cor de Rosa e a Fêmea já seguiram viagem também, depois de terem sido encontrados a mamar na mãe, morta por atropelamento. “Vinham muito desidratados, mas correu tudo bem. Mudei-os para casa porque quando estão assim muito debilitados (cada um tinha pouco mais de 100 gramas) não temos coragem de os deixar no centro sozinhos de noite, mas não há quem durma a dar-lhes de comer de três em três horas, como se faz com os bebés humanos”, conta Clarisse Rodrigues, uma das responsáveis pelo centro, que neste momento tem à sua guarda 35 animais. “Não costumamos receber mais de 50 animais por ano e já vamos em mais de 90. Tem a ver sobretudo com as alterações climáticas”, explica.