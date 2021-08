Assentei praça na Amadora, em fevereiro de 1962. Depois fui fazer a especialidade de Transmissões, durante quatro semanas, em Mafra, sendo depois colocado no Depósito Geral de Adidos, na Calçada da Ajuda. Segui para Angola no dia 11 de agosto de 1962, em rendição individual, para substituir um camarada que ficou lá. Eu era o 132, depois havia o Cristo, que era o 133 e o 134 era o Manuel Pisão Carago. Fomos os três para Luanda. Chegámos ao Regimento de Infantaria de Luanda e não sabíamos para onde havíamos de ir, até que nos encaminharam para o posto de rádio. Era muito engraçado, parecia uma espécie de castelo, mesmo junto aos bombeiros.Estive em Luanda como telefonista durante sete meses, logo no início da comissão. Até que um dia estava na fila para o café e começo a ouvir chamar “o 132, o 133 e o 134”. Disseram-nos: “Vocês amanhã de manhã vão ser destacados para Nova Chaves (atual Muconda).” E assim foi: de camioneta fomos de Luanda para Nova Lisboa (Huambo) e depois de comboio para o Luso e depois novamente de comboio para a vila Teixeira de Sousa (Luao) e daí, em cima dos taipais da GMC com a nossa mala de cartão mais os sacos, para Nova Chaves. Ficámos surpreendidos porque chamavam àquilo um quartel, mas era uma paliçada vedada com tarolos de madeira. Havia um comerciante, um campo de futebol improvisado e um rio onde íamos buscar água. Para levantar os mantimentos íamos a Teixeira de Sousa ou a Henrique de Carvalho (Saurimo).