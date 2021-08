Podia ter sido um susto de morte: um turista que visitava o Museu Arqueológico do Carmo – que conserva artefactos e obras desde a Pré-história até à época contemporânea – viu sair a gata Carlota de dentro de um túmulo e quase caiu para trás.Não havia nada a temer: a simpática gatinha é moradora do Museu instalado nas ruínas do convento do Carmo já há dois anos e apesar de bem viva trata por tu múmias, sarcófagos e capitéis e ainda tira boas sonecas nas cadeiras do auditório.