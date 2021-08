A catarse da guerra entre Portugal e a Guiné

Afinal aquilo que escreveu em livro não foi mais do que já contava no início das reuniões de redação. Nunca resistiu a uma calhandrice quem fez sempre por ter vida privada. Tem um “Abcesso de ego”, diz quem privou com este homem de 68 anos, vinte e um deles ao leme do ‘Expresso’. Saiu para fundar o ‘sol’ sem que a meteorologia ajudasse quem previu “liderança em seis meses”