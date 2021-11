Existe por aí uma teoria bizarra segundo a qual Clint Eastwood tem vindo a amaciar com a idade. Onde está o pistoleiro solitário que não hesitava em ajustar contas com o inimigo? Parece que não está: os filmes de Clint Eastwood, sobretudo a partir da década de 90, começaram a fazer os necessários ajustes com a mitologia americana.