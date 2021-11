Nanni Moretti, Sophia Loren e os outros

Não foi de propósito, mas como explica o diretor, Stefano Savio, a certa altura da preparação da programação deste ano percebeu-se que a 14ª edição da Festa do Cinema Italiano seria no feminino; a par dos filmes dos grandes realizadores estavam as atrizes que ajudaram a imortalizá-los, mas não apenas por isso: "Quando juntámos os filmes em exibição reparámos também que havia uma grande percentagem deles realizados por mulheres e que, para além da retrospetiva das divas, um dos nossos principais convidados era também uma mulher, a Patricia Bataglia [fotógrafa de Palermo que retratou os delitos da Máfia], uma ativista, grande comunicadora, uma força da natureza com 83 anos, que aparece, dia sim dia não, nos jornais italianos.