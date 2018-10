Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Autoestima dos Portugueses

Tão depressa se veem como seres admiráveis como se retratam como um batalhão de mendigos.

Por Maria Filomena Mónica



Numa sondagem do Pew Research Center, realizada entre abril e agosto de 2017, eis como os meus compatriotas responderam à pergunta "Tem orgulho de ser português": num total de 93 por cento (uma percentagem apenas ultrapassada, e num ponto percentual, pela Finlândia), 69 por cento disseram que tinham "muito orgulho" e 24 por cento que tinham "algum orgulho". Os países com menos autoestima eram a Alemanha, a Espanha e a Bélgica.



Ao ler isto, veio ao de cima a minha irritação quando me acusam de andar a minar a "autoestima" dos meus conterrâneos. Jamais me dei ao trabalho de refutar este tipo de crítica, até porque, como os portugueses são dotados de um temperamento ciclotímico, tão depressa se veem como seres admiráveis como se retratam como um batalhão de mendigos. A discussão sobre a nossa identidade atravessa os séculos. Em 1872, Eça de Queiroz, acusado de dizer mal da Pátria, envolveu-se num destes debates. Aos defeitos por ele apontados, um intelectual pomposo, Pinheiro Chagas, respondeu com a recordação do nosso glorioso passado.



Eis a resposta que Eça lhe deu num dos opúsculos que andava a publicar a meias com Ramalho Ortigão: "As Farpas acusam a desorganização dos estudos? Mentira, os estudos são perfeitos, veja-se a energia com que domámos o Indostão. As Farpas censuram a ineficácia da diplomacia? Como esqueceis o Indostão domado!.... O país pode e deve dizer, em verso: Zoilos [críticos invejosos], tremei, que o Indostão foi meu".



Nasci em Portugal por acaso. Depois, fui aprendendo a conhecer os cantos à casa, pelo que me sinto mais familiarizada com este país do que com outros por onde andei. É por isso que me afligem as suas desgraças (basta pensar nos incêndios do ano passado) e que me alegram os êxitos alcançados, como a atual taxa de mortalidade infantil. Se já no século XIX a ideia de termos conquistado o Indostão – o subcontinente do sul da Ásia abrangendo a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, o Nepal e o Butão – era falsa, hoje nem o patriota mais imbecil pode usar este argumento. A autoestima é um conceito idiota. E idiotas as ilações que desta sondagem se possam tirar.