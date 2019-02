A biografia da velha Sibila

Agustina bebeu vinagre para emagrecer. Casou sem a presença dos pais.

Por Fernanda Cachão | 09:00

Em 1991 era Agustina diretora do Teatro Nacional Dona Maria II e Santana Lopes secretário de Estado da Cultura quando, numa visita oficial à China, a escritora recusou percorrer a Grande Muralha, conforme o previsto no programa. Isabel Rio Novo, a autora de ‘O Poço e a Estrada - biografia de Agustina Bessa-Luís’ (ed. Contraponto), conta que antes preferiu as lojas de sedas a calcorrear o grande colosso.

Muitos dos que com ela privaram então ou em situações semelhantes, recordaram à biógrafa "o impulso de pessoa que amava os luxos". "Agustina abandonava colóquios e ocasiões oficiais para entrar nas lojas de marca e escolher roupas, malas e sapatos, requisitando-os amiúde como acompanhantes nessas incursões cirúrgicas e organizadas", escreve Rio Novo.



Maria do Rosário Pedreira, por exemplo, lembra-se de certa ocasião em Genève, na Suíça, ter acompanhado Agustina (e também Lídia Jorge) a várias lojas de alta-costura e de a autora de ‘A Sibila’ retirar da malinha os catálogos das marcas com as peças que lhe interessavam previamente assinaladas. Ou doutra vez ainda, em Aix-en-Provence, França, em que Agustina trocou as livrarias - com a escusa de ter livros de sobra - para se dedicar à caça de umas luvas verde-esmeralda, até ao cotovelo, que acabou por comprar.



"Talvez as compras fossem também um derivativo para a melancolia, mais do que um mero sintoma de frivolidade", escreve a biógrafa que explica à ‘Domingo’ que quando aceitou biografar Agustina - primeira entre a coleção a lançar pela editora, já em maio sai a de Natália Correia - " já conhecia em traços gerais o percurso biográfico da escritora: a infância e a adolescência entre a região de Amarante, a Póvoa de Varzim e o Douro; o início da escrita em idade muito precoce; o modo como conheceu o marido; as etapas principais da sua obra; o seu período na direção d’‘O Primeiro de Janeiro’ ou à frente do Teatro Nacional D. Maria II".

"Conhecia ou pensava que conhecia... - acrescenta - Mas suponho que o desafio de biografar alguém ou de ler a biografia de alguém é descobrir o inesperado entre aquilo que esperávamos ou esperamos. E eu descobri uma pessoa ainda mais interventiva, insubmissa e, nalguns aspetos, controversa. Não foi a típica esposa e mãe burguesas. Foi incómoda ao questionar, em plena fase de utopia e entusiasmo, a nossa revolução de abril. Não foi uma apoiante política manobrável.



Nunca se afirmou feminista, mas a sua história de vida foi muito mais radical do que a das muitas feministas convictas. Escreveu sobre dimensões fundamentais da alma humana, mas nunca se coibiu de declarar o seu amor por coisas que uma certa moral ainda considera fúteis, como vestidos, malas, sapatos ou, como ela disse, o prazer de ler ‘um jornal com palavras cruzadas e revelações fáceis’."

Um rato na boda

São as pequenas curiosidades - algumas já mais ou menos sabidas, outras verdadeiramente surpreendentes - mais do que a obra de que também se fala, que encorpam a biografia. Sabido era que Agustina Bessa-Luís colocou um classificado em ‘O Primeiro de Janeiro’, edição de sábado 5 de fevereiro de 1944, na categoria Diversos - "JOVEM INSTRUÍDA desej. corresp. c/ pessoa intelig. e culta. Resp. Adminin. Nº 61" - de que resultou o casamento com Alberto Luís, mais ou menos desconhecido era que trinta homens lhe responderam para desvario dos progenitores - "numa espécie de compromisso, teria permitido à mãe a leitura das respostas que recebia".



A quando do casamento na Cedofeita, vestida de negro conforme a tradição castelhana, com o colar de pérolas oferecido pela mãe, recebeu enxoval e mesada que "não a condenava a uma vida de necessidades" e deixou escrita a união em regime de separação de bens. Na boda dos noivos que só teve quatro convidados, as testemunhas, todos beberam chá na Confeitaria do Bolhão, e às tantas um rato afoito passou a correr.

Da mãe Laura - com "a elegância própria das mulheres que fingem recusar o luxo" - ao pai Artur - jogador e valdevinos mas com direitos especiais na família, pratos diferentes às refeições, sempre o mesmo lugar à mesa, vago quando ele não estava, e "o direito de encher a banheira até à borda" - a tantas outras figuras reais da sua vida que se percebem de alguma forma naquelas inventadas na sua obra literária.



Sobre ela própria ficamos a saber que nos achaques da adolescência que a todos afeta, a escritora de estatura baixa e roliça, característica que nem a simpatia evapora, saltava as refeições e bebia vinagre - à moda dos românticos. Ou que a primeira vez que saiu do País foi a 30 de junho de 1959, ao lado do marido, do Porto pelo sul da Europa. "Uma viagem não deve ser unicamente um recreio de amantes ou um preconceito de burgueses, mas deve conter uma proposta de embaixador e um pensamento que frutifique", escreveu a escritora, hoje com 96 anos.