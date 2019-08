A ciência das boas e más ações

A ciência anda a desvendar as causas e os mistérios das emoções e das más condutas do Homem. Além da compreensão, uma das aplicações, no futuro, poderá ser a modelação genética do comportamento.

O neurocientista britânico Jack Lewis, por exemplo, alinhou as falhas humanas tal e qual como a Igreja, ou seja, partindo dos sete pecados mortais. Daí resultou o livro ‘A Ciência do Pecado’ (ed. Saída de Emergência), em que explica, com um boa dose de sensibilidade, bom senso e baseando-se em vários estudos e evidências científicas, por que é que erramos tantas vezes.

Em boa verdade, a sua busca começou há muitos anos, quando Jack Lewis (que adorava cantar!) quis juntar-se a um coro. A mãe indicou-lhe o grupo da igreja, mas Jack, então com dez anos, questionou-a: "Mãe: eu não acredito em Deus, tu também não, porque me estás a dizer para ir à igreja?!" Mas Jack lá foi, fez uma audição, impressionou os ouvintes e foi aceite, apesar de ter reiterado perante o seu júri que não acreditava em Deus. A partir daí passou a conviver de perto com o cristianismo.

Fez-se homem. De ciência, por sinal: "Apesar do meu ateísmo, dei-me conta de que o meu sistema moral, o meu julgamento do certo e do errado, é muito baseado no que aprendi com o cristianismo. Afinal, a Igreja é a instituição que mais tem estudado o comportamento humano e a ciência só há uns anos chegou a este campo", justifica.

Mas apesar de recém-chegada ao estudo das emoções humanas, a ciência já descobriu evidências que nem sempre saltam à vista quando julgamos os outros ou mesmo quando decidimos pôr em prática o melhor ou o pior de nós. E, ao que parece, muitas das nossas falhas manifestam-se como resposta natural a uma determinada condição, doença ou adaptação ao meio.

"Provavelmente, o pecado mais comum na nossa sociedade é a gula, mas esta mais não é do que uma resposta da nossa evolução biológica e um mecanismo ancestral de sobrevivência. Se o homem primitivo não sofresse de gula e não dedicasse praticamente todos os dias da sua existência à procura de alimento, a raça humana, muito provavelmente, não tinha sobrevivido e chegado aos dias de hoje", afirma o neurocientista de 41 anos.

Jack Lewis também analisou a variabilidade da dimensão e interpretação dos erros perante variáveis sociais, económicas e culturais. A preguiça, por exemplo, é um pecado culturalmente humano, mas na natureza "é uma forma de preservar energia e, por isso, necessário para a sobrevivência". Jack Lewis sublinha ainda que a perceção do que é preguiça, sobretudo no ritmo acelerado das sociedades ocidentais, também depende de quem avalia: "Não há uma escala para quantificar a preguiça. O que é a preguiça? Estar parado? Não produzir o suficiente? É subjetivo", conclui Jack Lewis.

Outros estudos

Vários estudos médico-científicos que têm vindo a ser desenvolvidos nos últimos anos apontam a influência de determinadas patologias do comportamento.

Por exemplo, a ocorrência de tumores cerebrais ou mesmo nas amígdalas pode comprimir áreas do cérebro responsáveis pelas emoções, acabando por determinar a permeabilidade de cada indivíduo à raiva ou à empatia pelo outro. Problemas de tiroide como o hipertiroidismo, flutuações hormonais (como a maldita tensão pré-menstrual), vários tipos de medicação com efeitos secundários a nível dos impulsos, da irritabilidade e do humor, depressões e demências podem igualmente ditar comportamentos menos consensuais, segundo um estudo da equipa liderada pelo neuropsiquiatra Tomasz Litwin e publicado pelo National Center for Biotechnology Information.

E se a justificação para uma atitude condenável pode esconder-se atrás de uma condição mais rara como a Doença de Wilson (uma degeneração genética que afeta uma em cada 30 mil pessoas e causa a acumulação de cobre no fígado e no cérebro, com danos no lobo frontal, área responsável pela personalidade), outras situações mais comuns podem também determinar o mau feitio.

O colesterol elevado é uma delas. Um estudo feito na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, concluiu que muitos pacientes que tomavam regularmente medicação para este problema sofriam de irritabilidade excessiva pois os baixos níveis de colesterol diminuem também a quantidade de serotonina no cérebro, responsável pela alegria e o bem-estar e pela autorregulação das emoções. O mesmo processo acontece nos diabéticos quando entram em hipoglicemia.

A visão da Igreja

Mas nem tudo é assim tão subjetivo. É sempre possível escolher mentir ou dizer a verdade, ser honesto ou enganar e isso só muito raramente poderá ser explicado com enfermidades ou adaptações ao meio. Afinal, o que faz escolher ou cair num mau procedimento?

O padre Ismael Teixeira, pároco de São Mamede (Lisboa), psicólogo, professor de Ética e atleta de triatlo/Ironman aponta o dedo às fragilidades da condição humana.

"O pecado sempre fez parte da nossa Humanidade! A Igreja diz isso desde o seu início, e são antigos e famosos os sete pecados mortais, que no fundo continuam a ser um extraordinário resumo sabiamente organizado das nossas diferentes desordens e fragilidades humanas", afirma.

Mas será que uns têm mais tendência para se deixar levar pela fraqueza do que outros? Alguns filósofos contemporâneos debruçaram-se sobre esta questão, entre eles Zygmunt Bauman, que morreu em 2017. "Para ele, no Mundo globalizado em que vivemos, a volatilidade das relações contribui muito para a desorganização de todas as esferas da nossa vida social. Com isso, os indivíduos tendem a não se comprometer com o que quer que seja, dando espaço para o desenvolvimento da preguiça, da inveja, da ganância, da vaidade e de outros sentimentos cada vez mais egocêntricos, e que levam o ser humano ao vazio e ao sem sentido da vida. E este é o grande mal que o pecado nos faz: torna-nos infelizes, tira-nos a paz", acrescenta o padre Ismael Teixeira.

Defendendo que a ciência e a fé "devem estar em permanente diálogo", Ismael Teixeira lembra que ambas acrescentam e contribuem para um melhor conhecimento e entendimento da Humanidade.

"Ciência e fé devem ser acréscimo de humanidade e ajudar a vencer a desumanidade e o mal de cada época. Sempre que um cientista ou um teólogo se lançam à procura de uma explicação lógica e empírica de certo fenómeno, normalmente têm a esperança de encontrar uma resposta. O método científico, a filosofia e a teologia ajudam a formar uma visão mais global do Homem e da Humanidade e a obter uma resposta mais completa sobre o sentido da vida", diz. Descartes, por exemplo, escreveu que "somos um composto de corpo e alma, não havendo algo que esteja mais diretamente ligado ao corpo do que a própria alma. Por outras palavras, podemos dizer que as nossas ações e sentimentos estão intimamente relacionados com o bom funcionamento também do nosso corpo. Uma pessoa que tem pouca produção de dopamina (a prática de desporto regular é extraordinária para ajudar a produção de muita dopamina) está mais propensa a contrair por exemplo depressões, a cometer erros de atenção e de falta de memória, por exemplo", afirma o padre Ismael.

Quem também lida de perto com o tema são os profissionais de saúde mental. No consultório do psicoterapeuta José Carlos Garrucho, o bem e o mal são debatidos quase diariamente. O especialista acredita que tudo em nós segue uma lógica suscetível a muitas variáveis: "Tudo o que fazemos tem uma finalidade próxima ou distante. Os comportamentos humanos são executados tendo um fim em vista, ou seja, o equilíbrio e bem-estar do próprio ou dos que lhe são emocionalmente próximos. O princípio da sobrevivência, da conveniência e da afirmação do ‘poder pessoal’ são alguns dos motivadores dos comportamentos, segundo a lógica intrínseca do seu autor", afirma.

"Se esses comportamentos são certos ou errados, segundo uma lógica externa (ética, moral ou normativa), esse é outro problema e muito há a debater sobre esses princípios e os critérios de quem os aplica. As sociedades ou grupos humanos estabelecem princípios de exigência, assentes em valores (ética), que são organizadores de uma dada cultura e que legitimam as práticas comportamentais adequadas. Daqui resulta que, conforme os regulamentos, regras ou leis de uma dada sociedade, assim um comportamento é errado ou aceitável", refere José Carlos Garrucho.

Já o tão falado sentimento de impunidade é "um jargão que se aplica a um balanceamento errado", que acontece sempre por ineficaz ponderação entre o risco e o benefício de um determinado ato. "É um erro de cálculo que acontece desde o pequeno ato da criança que espera não ser apanhada a errar por qualquer razão mágica ou do adulto que se imagina excluído da capacidade de julgamento dos seus contemporâneos pela mesma lógica."

Ainda assim, José Carlos Garrucho acha que a ciência, ao explorar com "novas abordagens os processos cerebrais, conseguirá acrescentar novos conhecimentos" que nos permitirão, em breve, compreender melhor a mente humana. Para o bem de todos, espera-se.