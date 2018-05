A coabitação é um perigo

... para os casais, mesmo em Portugal há cada vez mais mulheres a dispensar um mono sentado no sofá

Por Maria Filomena Mónica | 13:23

Há fenómenos a que devemos estar atentos. Em Portugal, há jovens que, mesmo quando mantêm uma relação amorosa, optam por viver longe dos pais dos seus filhos. Em 2006, o número de crianças nesta situação era de 6,3 por cento; em 2017, essa percentagem subiu para 17,1, o que significa que, dos 87 440 bebés nascidos em Portugal, 14 920 tinham pais vivendo em casas diferentes. Os cientistas sociais do burgo traduziram o ‘lifting apart together’ por ‘famílias solitaristas’ e incapazes de explicar o fenómeno, limitaram-se a declarar que tal não derivava da condição económica.

Há raparigas que, sendo profissionais bem pagas, optam por não viver com os maridos, por terem chegado à conclusão de que os homens portugueses são machistas. Em vez de coabitarem com um palerma cuja atenção está fixada na Sport TV consideram que, mesmo quando o amam, é preferível viverem separados. Num degrau social abaixo, algumas até gostariam de viver com o namorado mas não têm hipótese de alugar uma casa, uma vez que auferem o salário mínimo, recaindo sobre as avós o encargo de tratar da família alargada.

‘Um quarto seu’

Já nos países escandinavos, a família nuclear, isto para não falar já da tradicional, está em vias de extinção. Na quase totalidade das séries ‘Nordic Noir’ que vi, e foram muitas, raramente os membros de uma família se sentavam à mesa para jantar. E, no entanto, algumas destas famílias pareciam felizes. Em países onde as licenças de maternidade são longas e as creches gratuitas, as mulheres reorganizam-se de forma a prescindir da figura masculina.

Por cá, estas facilidades não existem, o que não impede algumas jovens de optarem pelo modelo da ‘família solitarista’.

Desde sempre que a aristocracia esteve consciente que a coabitação minava as relações. Por isso, os seus membros viviam em quartos separados ou, no caso dos mais ricos, em casas separadas. Não assim para a burguesia. Foi preciso que Virgínia Woolf nos viesse lembrar, no seu ensaio de 1929, que as mulheres precisavam de "um quarto seu" para que as jovens privilegiadas tivessem decidido libertar-se do mono sentado ao canto da sala.

Electricidade

Esperemos sentados para pagar menos à EDP



O governo anunciou que irá cortar 102 milhões nas ‘rendas’ que a EDP recebe do Estado. Os contornos do acordo que, em tempos, foi assinado entre ambos não são claros, mas é evidente que somos nós quem está a pagar a brincadeira. Do recente anúncio deverá resultar uma redução nas nossas facturas. Fico à espera.



Mercado



Conquistada pela dieta biológica

Por motivos de saúde, alterei a minha dieta alimentar. Não me via a comer tofu ou seitan. Por acaso, descobri um mercado biológico - Alfazema - e é lá que compro

o prato do dia, a fruta e os cereais da manhã. Ao início, pareceu-me que ficava caro, mas, ao reparar que a dose do almoço chegava para o jantar, fiquei conquistada.



Livro



Israel através das memórias de Amos Oz

Israel festeja o seu 70º aniversário. A história deste Estado tem sido turbulenta. Neste território cruzam-se raças, cores e diversas fés. Aconselho a leitura de umas memórias admiráveis, ‘A Tale of Love and Darkness’, de Amos Oz, que, a par da história da sua família, nos fala daquilo a que se assistiu nesses anos iniciais.