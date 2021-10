A companhia de teatro onde se estreou Eunice Muñoz

A mais duradoura companhia teatral da Europa, que foi fundada em 1921 e se manteve ativa até 1974, durante os seus 53 anos de existência alterou o panorama das artes cénicas em Portugal. “Não haveria sítio mais certo para começar do que a Companhia Rey Colaço e Robles Monteiro”, admite Eunice Muñoz, que ali se estreou em 1941, aos 13 anos de idade, num pequeno papel do espetáculo ‘Vendaval’, de Virgínia Vitorino – e que está, agora, a despedir-se dos palcos, com ‘A Margem do Tempo’ (baseado num texto de Franz Xaver Kroetz), em que contracena com a neta, Lídia Munõz.