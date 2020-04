A distopia do quotidiano

Nestes tempos de confinamento, em que vivemos uma distopia bem real, o mais libertador é mesmo viajarmos pelas muitas distopias literárias que a imaginação humana foi criando, desde ‘O Admirável Mundo Novo’ (1932) de Aldous Huxley, um mundo de condicionamento biológico e psicológico ditado pela manipulação genética, a ‘1984’ (1948) de George Orwell, onde o pensamento é condicionado pela manipulação da linguagem e das memórias, os dois exemplos mais famosos. Mas há tantas outras distopias por onde fugir… Desde logo ‘A Máquina do Tempo’ (1895) de H. G. Wells, uma viagem a um terrífico mundo futuro, mas também ‘O Tacão de Ferro’ (1908), de Jack London, a crónica de uma revolução esmagada, ‘Nós’ (1924), de Evgueny Zamiatin, com o individual a ser esmagado pelo totalitarismo colectivista, ‘A Casa dos Mil Andares’ (1929), de Jan Weiss, onde o poder omnisciente e controlador é invencível porque é o próprio sistema, ‘Eu, Robot’ (1950), de Isaac Asimov, com os seus universos de robots, ‘Farenheit 451’ (1953), de Ray Bradbury, onde a alienação televisiva e a proibição da literatura são as faces de uma mesma moeda, ‘Androides Sonham com Ovelhas Eléctricas?’ (1968), de Philip K. Dick, com os seus caçadores de recompensas, ou ‘Neuromante’ (1984), de William Gibson, que antecipa a conexão digital única e universal, para só referir algumas das distopias mais antigas. Mas também E. M. Forster, o escritor inglês reconhecido e admirado por romances como ‘Um Quarto com Vista’ (1908), ‘Howards End’ (1910) ou ‘Passagem para a Índia’ (1924), se atreveu pela literatura distópica como nos mostra ‘A Máquina Pára e outros Contos’, um conjunto de dez histórias publicadas entre 1904 e 1920 sobre assuntos tão diversos como a hipocrisia das falsas convenções ou a mitologia clássica. Mas é o conto do título, ‘A Máquina Pára’ (1909), que aqui nos interessa, pela antevisão de um mundo de submissão à tecnologia e de degradação das relações humanas face ao domínio da máquina. Uma visionária antecipação que este confinamento colectivo veio tornar ainda mais visível.

Disco: O vício imponderável da experimentação

Ao terceiro álbum a solo o mentor dos Pavement – a banda mais marcante da cena ‘indie’ dos anos 1990, com retorno previsto para o Primavera Sound – mergulha descarada e surpreendentemente pelo ‘psych-folk’, com canções ternas e suaves e a rica paleta sonora de múltiplos instrumentos orientais. Imperdível.

Disco: Pelos segredos da música contemporânea

Chega agora a disco o feliz encontro estreado há um ano entre a percussão do Drumming, aqui reduzido a trio, o piano de Joana Gama e a electrónica de Luís Fernandes e que originou este luxuoso tapete de finas texturas sonoras, qual paleta ambiental, de onde se elevam delicadas linhas melódicas. Lindo.

Livro: A agreste vivência de ser insuficiente

Novo apanhado de poemas do editor da Língua Morta e mais um turbilhão de escrita irónica e corrosiva, sempre sobre o abismo, como quem procura uma ascensão, uma beleza, que o afaste da ferocidade do real, mas que acaba questionada e escorraçada pela descrença absoluta na possibilidade de salvação.

Fugir de…Graça Fonseca

Há ideias, como a do TV Fest, que por bem-intencionadas que possam ser só demonstram uma profunda ignorância da realidade. Desde logo, a da diversidade profissional e de situações existentes no meio musical que este TV Fest não contemplava, nem de longe nem

de perto; depois, a da divisão do meio musical – como de todos os meios artísticos – por capelinhas fechadas, curtos-circuitos de amizades e afinidades estéticas que este TV Fest não evitava, antes pelo contrário; finalmente, da existência de Portugal muito para além de Lisboa…