“A greve é a bomba atómica e não a bala”

António Chora fica ligado à paz social na Autoeuropa. Depois da reforma, a primeira entrevista com o sindicalista de sorriso tímido e convicções fortes.

Por Fernanda Cachão | 10:00

O último dia de trabalho na Autoeuropa foi a 17 de janeiro de 2017. António Chora deixava para trás 26 anos na Volkswagen Autoeuropa, que produz atualmente 139 mil veículos, um número histórico na vida da unidade industrial de Palmela, que ocupa o segundo lugar na lista das maiores exportadoras nacionais - o PIB português depende da saúde daquela empresa alemã no nosso país. António Chora liderou a Comissão de Trabalhadores e, por isso, a paz social que ali se viveu tem para sempre o seu nome. Sete meses depois de ter saído reformado, a lista eleita fez greve.



O que é um bom patrão?



Eu não sei. Nós vivemos num País de patrões e isso é complicado. Preferia viver num país de empresários porque o patrão é aquele que só vê o presente. Hoje dá lucro, amanhã não dá e desfaz-se da empresa. Não lhe sei dizer o que é um bom patrão. Sei dizer o que é um bom empresário e que há muitos. O bom empresário é aquele que abre uma empresa e a mantém por dez, vinte, trinta, quarenta anos a funcionar.

Antes de se dedicar à Comissão de Trabalhadores por inteiro, quais foram as suas funções ?

Pertenci à preparação de trabalho, manutenção geral de estruturas e infraestruturas. No início tive na manutenção de produção na área de carroçarias.



Quanto ganhava no topo da sua carreira?



Era então técnico de nível três e no último ano, antes de me vir embora, fui promovido a técnico de nível quatro, mas, mesmo assim, não tive o prazer de poder auferir o mesmo que os outros que estavam no mesmo nível.



Estamos a falar de quanto?



De 1600/1700 euros com os 25 por cento do subsídio de turno. Portanto, brutos, dois mil euros.



Acha que depois da sua saída, os interesses dos sindicatos e não necessariamente os interesses dos trabalhadores, passaram a dominar a vida na Autoeuropa?



Não sei. Houve um período complicado que um colega meu chamou de ‘assalto ao castelo’, com reorganização de forças e de interesses partidários, mas isso é natural. O que não é natural é as pessoas abdicarem do interesse dos trabalhadores em defesa da política e do sindicalismo.



Então houve outros interesses?



Houve problemas que se criaram de novo para os quais toda gente estava avisada que iriam existir – o trabalho em laboração continua ou os rotativos. Há que lutar, há que negociar, mas a greve deve ser a última arma. A bomba atómica dos trabalhadores e não a bala.



Porque acha que a sua forma de gerir os conflitos não fez escola?



Não sei, vamos ver com o tempo.



Percebeu que havia gente interessada em ficar com o seu lugar?



Sempre houve cinco ou seis listas a concorrer porque havia conceitos diferentes de sindicalismo. Não vamos negar que as duas centrais sindicais estão ligadas aos partidos políticos e, portanto, travam lutas dentro das empresas, lutas que são de caráter partidário.



E o António Chora concorria por quem?



Sempre como independente. Fiquei farto de alinhar em questões políticas, de ir às reuniões à sexta-feira para saber o que ia dizer na Comissão de Trabalhadores na segunda. Isso comigo não funciona. Eu tinha listas com militantes do PSD e simpatizantes do CDS mas que eram pessoas que defendiam os interesses dos trabalhadores. E isso é que interessa.



Mas chegou a ir a reuniões à sexta- -feira?...



Sim, no início. Em 1976, 1977, 1978, ao PCP. Orgulho-me do meu passado. Não me arrependo de nada.



Com que idade é que entrou para o partido?



Muito novo, em 1969, tinha 14 ou 15 anos.



E o que é que um adolescente fazia então num partido como o PCP?



Muita coisa. Havia o ‘Avante’ para distribuir, as paredes para pintar com frases contra a Guerra Colonial, havia que agitar as massas, que pedir a liberdade para os presos políticos. Havia o 1º de maio e o 5 de outubro, havia os soldados a serem enterrados naquele cemitério que está ali à entrada da vila e que nós pintávamos com frases a pedir o fim da Guerra Colonial, nem mais um soldado para as colónias, assassinos, abaixo a PIDE.



Andou a fugir à PIDE?



Não. Era demasiado novo para implicarem comigo, mas uma vez fui seguido por um carro da PIDE, um carocha preto, desde Alhos Vedros até à Baixa da Banheira. Chamavam-me "gaiato disto, gaiato daquilo", só que a certa altura, quando cheguei aqui, meti-me pelas salinas. E os carros não conseguem andar pelas salinas, não é? Quando cheguei a casa, eles estavam lá à porta. Para além disso, nunca tive problemas doutra natureza, a não ser, é claro, ameaças da GNR.



O que é que o seu pai achava disso?



Achava muito mal. Tinha familiares que morreram no Tarrafal, em Montemor durante a revolta pelas oito horas de trabalho, e o meu pai tinha muito medo.



Como é que um miúdo com 14 anos tem consciência política?



Eu comecei a trabalhar com 11 anos. No ano em que houve as cheias em Lisboa fui trabalhar para lá, para os depósitos da Covilhã, e depois vivia num sítio em que a atividade política era muito grande. Frequentávamos um ginásio: havia jovens que iam para os bailaricos e outros para a secção cultural onde se falava muito de política e, de vez em quando, havia alguns mais velhos que iam presos, e isso revoltava-nos a todos. Por cada pessoa que prendiam, arranjavam mais três militantes contra o regime. Depois havia a Guerra Colonial, que se aproximava a passos largos de todos a partir dos 15 anos de idade. Isso levava uns a quererem ir porque eram todos patriotas e outros - a maioria - a não querer. Muitos fugiram. Havia aqui um grande número de desertores.



E o que é que pensava fazer?



Desertar, ir para França. Estava a preparar-me para isso. Eu sempre disse que morria pela minha terra mas não ia matar pessoas que estavam a defender a terra deles.



Como foi a sua inscrição no PCP?



A oficial, logo a seguir ao 25 de abril.



Chegou a conhecer figuras do partido?



Poucas e nem sequer sabia quem eram porque usavam nomes falsos, e só mais tarde sabíamos de quem se tratava. Conheci, por exemplo, um tal de Lindolfo que traiu uma série de pessoas, que foram todas presas.



Foi para a Assembleia Municipal da Moita após o 25 de abril. Como foi?



Era o papagaio de serviço. Era o ideólogo da assembleia. O meu papel era mais criticar do que construir alguma coisa. Assumo isso. Defender o partido acima de tudo.



Nasceu em Montemor-o-Novo e depois foi com a família para Évora. Quem eram os seus pais?



O meu pai era um marceneiro reparador de móveis e de antiguidades, que também construía. À minha mãe não lhe conheci na altura outra profissão a não ser a da casa – o que não era pouco – pois éramos três irmãos, dois sobrinhos, dois primos e uma avó. Fui viver para Évora em 1959- -60, o meu pai veio para aqui arranjar trabalho. Depois arranjou um anexo e chamou-nos, até arranjar casa na Baixa da Banheira.



Porque é que começou a trabalhar aos 11 anos?



Não havia outra hipótese. Na altura, os empregados da CUF estudavam de graça na Escola Alfredo da Silva, outros como eu não. Não tínhamos hipótese de comprar livros - o sindicato do meu pai dava-nos uns todos rabiscados. Mas tinha faltas por não ter material escolar e quando cheguei ao fim do primeiro ano do preparatório, disse que não queria mais.



De quanto foi o seu primeiro ordenado?



Sete escudos e qualquer coisa por semana e por isso acabei por ir para Lisboa ganhar 300, o que já era alguma coisa. Levantava-me de manhã, a minha mãe fazia-me uma buchazinha e às vezes ia a pé até ao autocarro para poupar dinheiro para o tabaco. E pronto foi assim até 1968, quando fui para a Cooperativa do Bacalhau ganhar mais oito escudos, depois para os andaimes e depois para a construção civil novamente. A seguir ao 25 de abril fui logo dirigente sindical coatado - havia então uma crise na construção civil como a de 2008-2010. Nessa altura, aprendi uma coisa com um patrão que, no meio daquela crise, comprou um Porsche para si próprio. Tive uma discussão com ele e disse-lhe: "Porque é que comprou um carro e não paga os salários?" E ele respondeu-me que se chegasse "de Mini a um banco, ninguém lhe arrumava o carro". Era verdade e infelizmente ainda hoje continua a ser. Ele conseguiu através de compromissos com os trabalhadores pagar os salários, a pouco e pouco, até mesmo depois de eu sair de lá, em 1976 ou 1977, para ir para Siderurgia Nacional. Manteve a empresa a trabalhar com uma paz social interessante – era uma empresa de construção e fez os dois prédios mais altos da Quinta da Lomba e toda a urbanização por detrás do tribunal velho do Barreiro. Trabalhei em alguns desses prédios.



Onde estava durante a crise dos anos 80?



Na Siderurgia Nacional, onde atravessámos um período de greve de 29 dias. Foi uma extraordinária vitória sindical, pois conseguimos o mesmo aumento que a UGT tinha conseguido logo no primeiro dia que nós entrámos em greve. Greve essa em que houve trabalhadores despedidos por agressões a trabalhadores da UGT, houve trabalhadores castigados por abandono do posto de trabalho, tudo fruto do desmantelamento que a siderurgia estava a ser alvo depois de se ter endividado em milhões de euros, em coisas como fornos novos, depois vendidos para a Índia, onde ainda hoje trabalham.



Nessa altura estava no PCP…



Participava em todas as manifestações, greves gerais, porque nessas coisas o PCP nunca se deixou adormecer.



Quando saiu do partido?



Em 1999 porque, como concorri em listas independentes, tivemos um desaguisado político que já vinha desde o período dos renovadores comunistas e de algumas ausências minhas às reuniões da célula. Nesse ano, o partido ganhou a Comissão de Trabalhadores por mais um, com promessas mirabolantes, e eu soube que tinham escrito um artigo onde me chamavam social-democrata - que a lista dos sociais-democratas tinha sido derrotada - e isso foi o culminar da bola de neve e pedi a demissão.



O que quer dizer com a expressão "bola de neve"?



Desde 1989, do comunicado do partido a apoiar os golpistas na União Soviética que tentavam reverter o processo democrático em curso, comunicado com o qual discordei. Depois com a expulsão dos militantes – entre os quais o meu amigo, recentemente falecido, João Semedo. Era uma bola de neve, congresso após congresso, expulsões após expulsões, e depois o tal artigo de um responsável da célula, que vivia no Barreiro.



E saiu de ânimo leve?



A gente nunca sai do partido de ânimo leve. Deixamos lá conhecimentos, amizades e pseudo amizades. Ainda por cima é difícil viver numa zona destas, quando se deixa o partido, porque há gente que nos olha de lado. Mas isso passou com o tempo.



Como se aproximou do Bloco de Esquerda?



Tinha contactos. Não o João Semedo porque ele estava no Porto, mas o Miguel Portas, através de um amigo comum que veio aqui a casa pedir-me para aderir ao BE. Dizia que era uma reunião por mês, que não havia células, que o objetivo era outro, eram as questões sociais. Fui experimentar em 1999 e a reunião por semana depressa se transformou em duas, ou mais, logo em 2000. O envolvimento foi tão grande como com o PCP.



O que diferencia o PCP do BE?



Não há células de empresas, as pessoas têm mais autonomia. O PCP tem sempre um caráter mais político, é um partido marxista-leninista e o Bloco não é. Despi o casaco do Lenine.



Como é que fez isso?



Se calhar caiu-me uma pedra do muro de Berlim em cima – o que antes chamava de muralha antifascista, era mesmo uma cortina de ferro. Vi a alegria daquelas pessoas a saltarem para o lado de cá e isso não acontece por acaso.



Como é que hoje discute estas questões com um ex-camarada seu?



Evito. Até porque não leva a lado nenhum. Eles fizeram autocrítica e chegaram à mesma conclusão, de que a classe marxista-leninista foi afastada por uma classe dominante que usava o cartão do partido, para serem os novos exploradores da classe operária. Hoje o PCP não vê isso assim….



Mas todos já ouvimos declarações polémicas de membros do PCP acerca de determinados países…



Eu sei a que se está a referir. Às vezes, no calor da discussão, saem essas coisas, mas depois retratam-se.



O que aprendeu à frente da Comissão de Trabalhadores?



A ser mais tolerante, mais aberto à discussão, a ser mais interessado no estudo das questões laborais sem cariz ideológico, sem o curso da lutas de classes que era preciso ter para ser um bom defensor dos trabalhadores. Apesar de reconhecer que a minha classe está a perder a luta, infelizmente.



E é inevitável que isso aconteça?



Não, o problema é que já Marx dizia "proletários de todo o mundo uni- -vos" e enquanto isso não acontecer…



Como é que vê o futuro do sindicalismo face à alteração dos sistemas de produção, à procura de mercados mais baratos e à robotização?



O sindicalismo tem de se adaptar. O maior erro que pode fazer é lançar-se contra a automatização e a robotização. Deve é defender o caminho de redução do horário de trabalho porque no início do século XX, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, lutaram pela redução, todos disseram que seria uma calamidade e a verdade é que hoje se trabalha metade das horas que se trabalhava e a produtividade é 40 ou 50 por cento superior . O capitalismo nunca teve tendências suicidárias, portanto vai arranjar maneira de as pessoas comprarem o que vai ser produzido, e a melhor maneira é reduzir o horário de trabalho – quatro horas por trabalhador, com salário por inteiro e, num futuro mais longínquo, três horas -, para que haja salários e segurança social. Se querem tirar lucro têm de vender – o que adianta a um capitalista fazer cinquenta mil camisas se só vende cinco mil? Vai ter de arranjar maneira de as pessoas poderem comprar pelo menos 49 mil camisas.



Mas não acha que será preferível ter uma empresa a funcionar com máquinas do que ter de pagar um salário por inteiro por três horas de trabalho a um homem?



As máquinas nunca vão trabalhar sozinhas. Dizem que os carros vão andar sozinhos e que a inteligência artificial é muito bonita, mas no meio da estrada não distingue um caixote de uma criança. A inteligência artificial ainda vai levar muitos anos a poder contar com uma coisa que se chama consciência, que só o ser humano tem. As máquinas vão precisar de homens para as comandar. Na Autoeuropa, a Comissão de Trabalhadores foi sempre impulsionadora da robotização, sempre que a empresa crescia. Porquê? Porque não perdíamos trabalho. Dos trabalhadores que estavam na linha robotizada, uns iam para outras linhas, outros ficavam para reparar e comandar, substituir o que fosse preciso.



Mas como a robotização é o futuro – um futuro que não é o meu, nem o seu – perguntava-lhe se o sindicalismo é uma ocupação em vias de extinção?



Não. Recordo-me às vezes, no início dos anos 90, na Nova Zelândia, quando houve uma tentativa para acabar com os sindicatos, a contratação coletiva, e passar tudo a contratos individuais de trabalho. O que aconteceu foi que os trabalhadores indiferenciados sujeitaram-se a isso, mas os qualificados começaram a exigir cada vez mais dinheiro e quase que tiveram de estimular os sindicatos para conter a avalanche. Sem sindicatos, voltávamos ao século XIX, quando por um problema os trabalhadores partiam as máquinas. Quando uma pessoa está perdida, é natural que se revolte. Penso é que os sindicatos devem vir a ser outra coisa – menos ideológicos porque nessa altura, com esse nível de instrução, a ideologia terá de ficar para trás. Terão de ser mais práticos, saber dar aos trabalhadores aquilo que eles pedem – não lhes podem dar um copo de água quando pedem um jornal. Chamem-lhe Ordem ou o que quiserem. Criou-se a Ordem dos Enfermeiros e, hoje em dia, vemos que só depois o sindicato vai atrás. As pessoas gostam mais dessa palavra - Ordem - é um luxo.



Porquê?



É um luxo. Isto é um País de doutores. Eu estava na Autoeuropa e muitas vezes ligavam-me: "Dr. António Chora?..." Eu dizia: "Oh desculpe lá, eu só tenho 12º ano." Uma coisa de que eu gostei muito foi da gestão americana da Autoeuropa, entre 1994 e 1999, em que não havia títulos em cima da mesa. Eles bem tentaram mas a primeira coisa que o americano fez foi deitar os títulos de doutor, que estavam em cima da mesa, no caixote do lixo. A gente vai ao banco e se tem uma licenciatura aparece logo um cartão crédito com o doutor atrás do nome. Para que é que isso serve?



Portanto temos um País de doutores governado pelo PS com a ajuda do Bloco e do PCP….



Ajuda? Vá, uma colaboração, digamos assim. Isto é uma questão cultural. Um governo não pode fazer um decreto a dizer que acabou os doutores.



Porque que é que diz que é cultural?



Tivemos 48 anos de regime fascista, em que havia logo a distinção entre a escola industrial e o liceu, os que iam para a escola eram operários, para os liceus iam os futuros doutores, engenheiros, advogados. Eu não sou contra isso mas penso que todas as escolas deviam ser industriais e comerciais e, a partir do 12º ano, cada um fizesse com a vida o que quisesse, mas pelo menos todos ficavam com uma ferramenta na mão, que é o grande problema da nossa juventude. Têm 12º ano mas ninguém sabe trabalhar. Saem com um canudo, mas não sabem fazer mais nada, e acabam na caixa do Pingo Doce ou do Continente. Tiraram um canudo, mas não sabem fazer nada daquilo de que temos falta. Se estamos num distrito que é industrial, devíamos ter o cuidado de pensar que precisamos de um certo número, por exemplo, de engenheiros, mas que tivessem começado na escola a sujar as mãos. As escolas devem ter as disciplinas básicas de química, física e matemática para que esses alunos tenham a capacidade de entrarem para a universidade se quiserem mas devem ter as ferramentas necessárias para, se falharem na universidade, não fazerem daquilo uma creche – que possam sair da universidade para ir trabalhar, como eu fiz aos 11 anos.



Tem filhos? Qual foi o percurso deles?



Tenho, dois. Ele foi para a Escola Profissional Alfredo da Silva, onde o pai andou, e dali para a faculdade já a saber de eletricidade. Já podia ir trabalhar, mas quis estudar e hoje está em engenharia robótica. Vai ser um dos futuros trabalhadores da inteligência artificial e até já é porque está numa empresa em Viana do Castelo, com os problemas dos robôs. A minha filha tirou Recursos Humanos.



A sua filha pode estar um dia destes a falar com um sindicalista?...



Já fala, por questões salariais. Ela especializou-se, entre outras coisas, em processamento de salários e essa é sempre uma das lutas dos sindicalistas.



Gostava de voltar ao Parlamento?



Gostei muito de estar no Parlamento, mas não é decisão minha. Se um dia voltar, voltarei, se não tudo bem também.



Aceitava um convite do PS?



Só se o BE se dissolvesse e mesmo assim teria de ser de uma ala muito à esquerda no PS.



Isso existe?



Não sei. Há duas ou três figuras. De resto, a maioria não é suficientemente de esquerda para eu considerar isso.



Vamos imaginar que o BE chega ao governo através de uma coligação. Aceitava um convite?



Tenho dúvidas sobre a coligação e a participação no governo. Mas aceitava se fosse num cargo em que o ministro fosse do BE. Mas participar num governo não é nada para o qual não tivesse sido convidado já nesta legislatura, e não aceitei.



Porquê?



Porque o BE não está no Governo.



Estaria a falar consigo na qualidade de quê?



Na qualidade de assessor ou coisa do género. O que não quer dizer que não pudesse ser secretário de Estado, desde que não dissesse que tenho título porque não tenho. Não quereria tirar o curso ao fim de semana, nem ser engenheiro.



Porque é que aceitou sair da Autoeuropa?



Eu tinha 48 anos de descontos para a Segurança Social e tinha 51 ou 52 de trabalho. Negociámos na Autoeuropa com todos os trabalhadores que completassem 60 anos de idade com indemnização de antiguidade para dar lugar à admissão de 22 jovens que tinham acabado um curso de quatro anos na Academia da Autoeuropa. Na altura, ingenuamente, confiei na política dos 48 anos de descontos sem penalizações e fui um dos 22 que se ofereceu para sair para a reforma. Tinha outra maneira de fazer as coisas, como fizeram 21 dos meus colegas, que foi sair para o desemprego e depois estar três anos a receber subsídio, e depois reforma – e sem penalização nenhuma porque, entretanto, até fazia 65 anos, mas não quis. Não vivo da imagem mas tenho orgulho naquilo que fiz e não era capaz de me ver numa situação dessas. Não aceitei e confiei e já com o negócio fechado com a Segurança Social, vejo que aquilo era só no ano seguinte. Foi uma prenda que o Partido Socialista me deu.



Quanto lhe custou essa prenda?



Nunca menos de 300 euros mensais, nunca fiz bem as contas e nem quero fazer. Tenho brutos 1490 euros – 1229 líquidos por 48 anos de descontos e 51 de trabalho.



Faço-lhe novamente a pergunta. Porque quis sair?



Por causa dessa oportunidade que não voltava a ter. Não me sentia cansado, nem hoje. Saí e a comissão que lá ficou tinha o meu apoio. Só acho que a coisa não correu bem entre eles e, quando não corre bem, não há nada a fazer. Nunca gostei da política sindical-monetarista, sempre preferi a política sindical monetário-social. Eu vi o último caderno reivindicativo - aquilo é deitar números para cima das pessoas. O principal problema é terem pedido para quem trabalha ao domingo uma compensação à percentagem – ao trabalhador dos 600 euros custa-lhe tanto fazer o domingo como ao dos 3500.



O que pode correr mal na Autoeuropa?



Só estou preocupado com uma coisa, não oiço falar no futuro. Este carro vai entrar no segundo e meio de vida e não oiço falar em mais carro nenhum. Não oiço falar na defesa à séria do emprego porque assim que deixarem de produzir a VW Sharan e o Seat Alhambra são menos 60 mil carros e um turno a menos. Algumas centenas de trabalhadores.



Temos muitas famílias de Setúbal, Barreiro e Palmela cujo sustento vem integralmente da Autoeuropa…



O problema da Autoeuropa acontece em todo o Mundo. Por cada posto de trabalho que se perde lá, perdem-se seis ou sete à volta. E, portanto, quando estamos a falar num futuro em que não haja Sharan e Alhambra e que não haja outro modelo, estamos a falar num impacto grande na Autoeuropa, nestes concelhos e no País. Penso que a Comissão de Trabalhadores tem de começar a alertar para este facto nos fóruns em que participa, tanto no mundial como no europeu. O Alhambra não vai ter muito mais futuro até porque para o ano sai o Polo T Cross que é mais pequeno, mas igual, e que é feito em Pamplona. A VW investiu quatro mil milhões de euros em Espanha, destes 1300/1400 milhões em Pamplona e três mil milhões na Seat. Em Portugal investiu 400 e poucos milhões para fazer este carro.



Isso significa o quê?



Que a aposta é muito maior em Espanha. Para a Autoeuropa nunca nenhum carro veio de bandeja, foi sempre arrancado a ferros. A Comissão de Trabalhadores tem um papel muito importante e na decisão do futuro dos carros também. Muita gente pensa que a VW chega aqui e diz este carro é bom para Portugal, este é bom para ali, outro para acolá, mas não é assim. A VW o que faz é dizer estes três carros são para serem feitos na Alemanha, os outros três vão a concurso no resto do Mundo para ver quem faz mais barato. Portanto, há que trabalhar para isso.



E quem deve trabalhar para isso?



A Comissão de Trabalhadores junto, por exemplo, da CT alemã que tem 50 por cento do poder de decisão. E depois a administração junto da administração de lá, que tem os outros 50 por cento. Têm de trabalhar em conjunto e têm de ir à Alemanha em conjunto e insistir para termos um novo produto, e começar já. E se alguém está a pensar que algum carro elétrico vem para aqui, engana-se. Já está decidido que vão ser feitos em Wolfsburgo ou em Mosel, as duas grandes fábricas. Há outras coisas que se podem fazer aqui. A VW prevê que, até 2025, 20 por cento - penso eu - da produção seja de carros elétricos. São precisas baterias. A WV já disse que não era na Alemanha, embora a CT alemã ande a fazer o ‘show off’ de que é lá. A Renault, por exemplo, tem uma fábrica de baterias que nunca funcionou, só o Sócrates é que passeou num carro que ainda lá está para quem queira experimentar. Temos de começar a apostar neste distrito.



E se os alemães deixam de estar interessados em Portugal?



Não quero imaginar. As alternativas não são muitas, o distrito está já no quarto lugar dos mais pobres do País. É preciso ver porque é que isso está a acontecer. É uma questão que governo, sindicatos e pequenas e médias empresas deviam analisar, para ver o que podem fazer, como podem vender o distrito lá fora. O Governo devia avançar para o transporte de mercadorias de alta velocidade de Setúbal, Palmela, para Sines e de Sines para Espanha. O porto de Sines está, apesar de tudo, mais perto de Madrid do que outros portos espanhóis. Há que pensar e rápido o que se quer fazer porque este distrito está a caminhar para ser o mais pobre de Portugal.



BI.



António Chora nasceu a 15 de outubro de 1954, filho mais velho de uma família de três irmãos que se mudou primeiro para Évora e depois para a Baixa da Banheira, onde vive até hoje. Aos 11 anos deixou o primeiro ano do preparatório para ir trabalhar como ajudante de pintor na construção civil. Fez os complementares de mecanotecnia no final dos anos 70 e o secundário nas Novas Oportunidades quando já tinha 50 anos. É Técnico de Manutenção Mecânica reformado da Autoeuropa, liderando 26 anos a CT. Esteve com o PCP nas eleições de 1969 e filiou-se a seguir ao 25 de abril. Saiu em 1999, no mesmo ano em que fez a aproximação ao BE. Em 2005, e depois em 2006, foi deputado na Assembleia da República. Foi deputado municipal na Moita pelo PCP em 1976 e a partir de 2005 pelo BE.