No início da manhã de 11 de Setembro de 2001, outro fotógrafo da Agência France-Presse telefonou a Stan Honda e disse-lhe que “um avião se tinha despenhado contra as torres do World Trade Center”.“Ele estava a ver os programas noticiosos da manhã na televisão. Esta era definitivamente uma história que tínhamos de cobrir, por isso ambos decidimos ir para a baixa de Manhattan.