“A minha juventude foi enterrada na guerra”

Cheguei a Moçambique no dia 10 de outubro de 1973. Com o curso de manutenção e linha da frente de Alouette ALIII (helicóptero) e Artouste IIIB (motor) e com o meu bloco de notas, estava pronto e convencido que iria parar a Tete ou a Nacala.



Entretanto, enquanto espero colocação e estou sem fazer nada na BA10, para matar tempo vou indo ao hangar onde estavam dois helicópteros e começo a conversar com o mecânico que lá estava, o Carlos Alberto, mais conhecido por Joe, a quem tinha dito que tinha o curso de helicópteros. Num domingo, o Joe vem à minha procura e pergunta-me se queria ir voar. Fazer uma evacuação. Eu disse logo que sim e não pensei em mais nada. Fui voar. Estava nas ‘minhas sete quintas’. Fomos para a Cabeça de Carneiro e depois para uma largada de tropas. Isto com dois helicópteros. Passado um bocado, vem um com um cadáver de um soldado, que tinha levado um tiro na nuca e a parte da frente do pescoço tinha desaparecido. Quando vi fiquei impressionado, o Joe veio ter comigo e disse para me ir habituando que aquilo não era nada. Trouxemos o morto até à Beira.





Passados alguns dias, qual não é a minha surpresa: sou colocado na BA10 – Beira. Bem bom, longe da guerra... e a lavar os trens de aterragem dos Nords (aviões Noratlas). Mas não, não era trabalho para mim. Queria mais, queria viver as histórias que tinha ouvido em Tancos. Era jovem, queria aventuras, queria saber se era verdade o que tinha ouvido.Por não saber estar calado, tinha mesmo que dizer a toda a gente que tinha o curso de helicópteros. Tinha saudades de voar e o ‘prémio’ foi ir para a esquadra dos ‘Índios’. A 27 de outubro de 1973 fui por isso transferido para a Esquadra 503. Fui da Beira para Nampula e depois Nacala, para apresentar-me. Voltei depois a Nampula, onde estava sediada a Esquadra 503. Dois dias depois estava em Mueda.No dia em que cheguei a Mueda, apareceram os mecânicos e o pessoal todo para ver o Cheka que tinha acabado de aterrar e para dar as boas-vindas. Levo a minha tralha para o quarto e volto ao hangar. Assim que lá chego e sem tempo de conhecer o Aeródromo de Manobra (AM51), vou com outro mecânico para ser ‘largado’. Ia com muita energia, cheio de vontade de saber e de ver. Curioso com o que iria encontrar. Todo operacional, lá fui.

Evacuações por helicóptero

Chegámos ao ‘buraco’ (local onde se podia aterrar num matagal, feito pelo exército). Ainda estávamos altos, saltei com a maca enquanto o héli aterrava. Com a maca aberta e com o ferido, voltei a entrar no héli, quando vejo a cara do ferido. Tinha um lençol a tapá-lo e, ao querer levantar-se, destapou a cara. Fiquei em choque. Via dois buracos no lugar onde em tempos foram os olhos. O cheiro a sangue, pólvora e vomitado... Fiquei sem energia. Toda aquela vontade de ajudar que possuía tinha desaparecido naquele instante. "Meu Deus, onde me vim meter!"



Enquanto pensava nisso, agoniado, puxei pelo meu chapéu e tentei vomitar. Não consegui. Entretanto, o ferido queria levantar-se e eu comecei a dar-lhe palmadas no braço, para acalmá-lo, para ele sentir que alguém estava perto. Passado pouco tempo estávamos no hospital de Mueda.



Enquanto tirávamos o ferido, ele estremeceu e penso que deve ter morrido nessa altura. Eu, sem forças, desiludido, só pensava que tinha de passar dois anos naquilo. Eu tão novo, com 20 anos. A minha juventude estava a ser enterrada na guerra.



Nessa noite não tinha vontade de nada, mas tive de aguentar e pagar as bebidas ao pessoal. Habituei-me e depressa. Só tinha de aguentar, pois ninguém iria pôr a minha vida cor-de-rosa. Estava na guerra.



Depoimento de: Abdul Osman

Comissão: Moçambique (1973/1975)