Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A moda, de fútil, não tem nada”, afirma Maria João Bastos

Atriz cresceu entre roupas e maquilhagem, adivinhando o bem que isso fazia à alma das mulheres e aprendendo a brincar ao faz de conta.

Por Vanessa Fidalgo | 00:30

Maria João Bastos é uma das atrizes portuguesas mais conhecidas da atualidade mas agora embrenhou-se também no mundo da escrita para dar dicas de beleza e ‘life style’. No seu primeiro livro recupera ainda as memórias de infância que deram início ao seu percurso. É que o futuro, para a atriz, começou precisamente a brincar ao faz de conta numa loja de roupa.



O que a levou a fazer este livro?

Recebi um convite e a minha primeira reação até foi de surpresa porque nunca me tinha passado pela cabeça escrever um livro nem via por que havia de fazê-lo. Mas depois, por me fazer sair da minha zona de conforto, passou a ser um desafio entusiasmante.



E o que descobriu ao sair da tal zona de conforto?

Sou muito curiosa e portanto acabo por aproveitar todas as experiências para mergulhar em realidades que não são as minhas. Neste caso, foi o universo dos livros, de ‘como fazer um livro’. Aprendi muito, graças às pessoas da equipa com quem trabalhei.



Chegou a ser doloroso?

Sim. Tive momentos de insegurança, de algum nervosismo, de ansiedade. Eu sabia o que queria mas nem sempre é fácil tornar real o que está na nossa mente. Recebe-se muita informação, ouvem-se muitas opiniões. Eu nunca tinha feito um livro, não sabia se estava a fazer as escolhas certas, todo o processo era novo, desde escolher a cor ao tamanho da fotografia e tudo eram decisões que tinham de ser tomadas. E era eu que tinha de as tomar todas. Acabei por dar comigo muitas vezes a pensar que tinha de seguir o meu coração, a minha verdade. Felizmente, estava muito focada. Mas também foi preciso fazer concessões.



Este é um universo que a seduz desde miúda?

O primeiro capítulo fala disso. O livro liga o meu olhar sobre os temas de ‘life style’ que sempre me fascinaram com algumas histórias pessoais da minha vida. Tive uma ligação com o universo da moda desde muito cedo porque a minha mãe tem uma loja de roupa feminina e eu cresci a vê-la receber as clientes, a fazer os coordenados, a ir a Lisboa com ela escolher as coleções. Fui retendo muita coisa que a minha mãe me ensinou e percebendo como os mimos que as mulheres oferecem a si próprias as deixam felizes. Ensinou-me que a moda, de fútil, não tem nada. É mesmo fundamental em muitos sentidos.



Passavam por aqui as brincadeiras de criança?

Muito. Passavam por construir personagens, portanto a maquilhagem e a roupa eram os meus parceiros.



Quais são os maiores erros de estilo, as coisas mais estapafúrdias que se veem vestidas?

Com regularidade - e é aquilo que mais me incomoda - é o uso de muitas marcas ao mesmo tempo. Tenho um estilo minimalista e acho sempre que ‘less is more’, portanto, sempre que existem muitas marcas, muitos logótipos, não considero que seja de bom gosto.



Uma das suas personagens mais marcantes, Liliane Marise, era tudo isso. Qual foi a sua personagem favorita?

É praticamente impossível de responder. Todas as personagens são importantes porque eu também não as escolho em vão e escolho-as numa determinada altura da minha vida e do meu percurso profissional, precisamente, porque acho que fazem sentido e são importantes. Depois trabalho muito e entrego-me a cem por cento.



Qual foi a última que fez?

Vera Lagoa, que está para estrear. Fiquei a conhecer melhor uma mulher absolutamente extraordinária.



O que a surpreendeu mais em Vera Lagoa?

Ela tinha um lado humano que a maioria das pessoas desconhecia, até porque tinha uma ‘persona’ pública que fazia questão de mostrar o contrário daquilo que realmente sentia.



Falava da ‘persona’ pública de Vera Lagoa... e a sua? Também é muitodiferente da pessoa real?

Todos nós, mesmo não sendo figuras públicas, temos um lado mais privado e outro bem mais social. Creio que é perfeitamente legítimo.



Estudou Ciências da Comunicação. Os seus projetos profissionais passaram pelo jornalismo?

Não. Eu sempre disse que queria ser atriz. Sempre sonharam comigo e me incentivaram e fizeram acreditar que eu teria todas as ferramentas para atingir o meu sonho e, portanto, nunca tive dúvidas do que queria e iria fazer. Comecei a trabalhar em teatro amador em Benavente com 12 anos e com 17 vim para Lisboa tentar uma carreira profissional na televisão e no cinema. Vim com o apoio dos meus pais e uma condição: que estudasse também, pois ninguém sabia se eu iria conseguir alcançar aquilo que queria. Foi uma combinação, mas nunca um sacrifício, porque adorava estudar.



Conhecer um pouco o outro lado preparou-a para lidar com os jornalistas?

Depende. Quando confrontada com bons jornalistas foi uma mais valia, porque estava também preparada para o que ia encontrar. Mas quando confrontada com maus jornalistas foi triste e desiludiu-me, porque vi-os a incumprir e a violar as várias coisas que eu tinha aprendido que não se podia fazer.



Tem 43 anos. O avançar da idade é mais difícil para um ator?

As perspetivas mudam para toda a gente. Mas eu acho que esta profissão até tem a vantagem de pudermos trabalhar até querermos. Temos dois grandes exemplos, a Eunice Muñoz e o Ruy de Carvalho.

São exceções. A grande maioria dos atores mais velhos queixa-se de falta de trabalho.

Acontece em todas as profissões. Também há pessoas que lidam melhor ou pior com o passar do tempo. Temos é de aceitar e ir fazendo papéis adequados à idade que temos.



Se tivesse uma varinha mágica, o que mudava no Mundo?

O terrorismo a que assistimos todos os dias e que faz toda a gente sofrer.