A nova corrida espacial

O Falcon Heavy, da SpaceX, levava a bordo o carro pessoal de Elon Musk.

Por João Ferreira e Suely Costa | 25.02.18

Pela primeira vez na história há um carro no espaço. Foi no último dia 6 que se fez história com o lançamento de um foguetão da SpaceX, no Cabo Canaveral, nos EUA.

A bordo do Falcon Heavy seguia um Tesla Roadster vermelho com destino à órbita de Marte. Para além deste acontecimento inédito, cerca de quatro minutos depois do lançamento, a uma velocidade de mais de 6 mil km/h, dois dos três foguetes do Falcon Heavy regressaram à terra. O terceiro foguete, que carregava o descapotável da Tesla, deveria aterrar numa plataforma no mar, mas poderá ter mergulhado no oceano. Na história da conquista espacial, o foguetão mais potente de sempre e com maior capacidade de carga continua a ser o Saturno V, que levou os astronautas das missões Apollo para a Lua, nos anos 60 e 70. O Falcon Heavy não é tão grande, nem tem tanta capacidade de carga, mas já está na categoria dos superfoguetões porque suporta mais de 66 toneladas. É composto por três foguetes ligados entre si, que podem ser reutilizados, reduzindo assim os custos das missões. Apesar deste avanço, Paulo Gil, professor de Mecânica Aplicada e Aeroespacial no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, alerta para os impactos ambientais porque "cada lançamento destes é o equivalente à emissão de CO2 de 400 000 quilómetros feitos de carro".

A SpaceX pertence a Elon Musk - bem como a Tesla, que fabrica carros elétricos -, visionário cuja maior ambição é realizar missões tripuladas a Marte. Aquele que era o seu Roadster pessoal só dentro de dois anos vai passar a 7 milhões de km de Marte. Será o momento em que estará mais perto do planeta vermelho.

Sociedade BIT, por Reginaldo Rodrigues de Almeida

Viver em Marte?!

No passado dia 6, de forma ruidosa mas segura, começou a escrever-se uma nova página da história global e porventura do futuro da Humanidade: sob a chancela da empresa espacial SpaceX, o lançamento de um dos mais poderosos foguetões até hoje construídos quer preparar caminho para a futura colonização de Marte.

Tudo aconteceu no Cabo Canaveral, nos EUA, onde 27 motores levantaram quase 64 toneladas de carga que, em poucos segundos, atingiram 12 quilómetros de altitude.

A bordo do foguetão, do Falcon Heavy seguiu uma obra- -prima da engenharia automóvel, um Tesla Roadster e ao volante o ‘starman’, um boneco que parece estar a conduzir ao som de ‘Life on Mars’ de David Bowie.

Ora, este acontecimento inédito e bem ao estilo americano permite perceber, independentemente do resultado final e concreto desta nova missão espacial, novas abordagens da comunidade científica que podem trazer alterações estruturais à vida de todos nós.

Não sabemos se viver em Marte será melhor do que na Terra, o que sabemos é que é muito importante encontrar no futuro, mais ou menos próximo, alternativas credíveis ao desgaste do planeta onde todos temos vivido e, de acordo com as regras dessa natureza futura, evitarem-se os erros que por cá têm sido cometidos.