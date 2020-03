A pneumónica matou mais que a Grande Guerra

A ‘ignota doença’, como alguns chamavam à Pneumónica ou Gripe Espanhola, varreu o Planeta em três vagas sucessivas, entre as primaveras de 1918 e de 1919, com a segunda onda a ser a mais mortífera e o pico de óbitos a registar-se em outubro e novembro. Tema mais estudado nas últimas décadas – antes, a historiografia incidiu na Guerra de 1914-1918, na Revolução Russa de 1917 ou no redesenho do mapa europeu na ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento