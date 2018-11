O estudante Joel Rafael morreu há mais de dois anos, numa troca de agressões no fim de uma festa universitária, no Porto.

Paula Queirós está inconformada com o duplo arquivamento do inquérito judicial à morte do filho, Joel Rafael, de 20 anos, e promete continuar a lutar para descobrir os jovens que estiveram envolvidos, juntamente com o estudante que morreu a 1 de abril de 2016, numa troca de agressões, naquela madrugada, no estacionamento da ...