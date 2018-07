Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A vida deste gato até deu um livro

Dorme em casa de amigos, anda de autocarro, almoça na casa dos vizinhos. Esta é a história de Calvin Esparguete, o gato mais famoso de Lisboa

Por Vanessa Fidalgo | 01:30

Calvin Esparguete é um gato que vive numa simpática colina de Lisboa, foge frequentemente pelos telhados e passeia à descarada pelas ruas da capital, empertigando os bigodes e fingindo-se vadio. Por isso, faz muitos amigos pelo caminho. Fica alguns dias com novas famílias, partilha miradouros e hostels com os turistas e vive aventuras dignas de um filme: já foi parar à morgue e já andou um dia inteiro dentro de um autocarro a conhecer os subúrbios. No final desses dias exploratórios, há sempre quem olhe para a coleira e veja o número de telefone dos donos. Por isso, regressa a casa. Não conta as suas malandrices, mas os seus efémeros anfitriões geralmente fazem-no por ele. E, à conta disso, Calvin Esparguete, o gato, já é um livro.



"Ainda há pouco tempo recebemos o telefonema de uma menina que o tinha apanhado e levado para casa. Só depois reparou que ele tinha uma coleira com o nome e o nosso contacto e quando nos ligou disse que achava que o Calvin a tinha escolhido porque ultimamente andava muito triste e perguntou se podia ficar mais alguns dias com ele!", conta Filomena Lança, a dona e autora do livro ‘Calvin Esparguete - Diário de um Gato Citadino’ .



É pelos telefonemas de quem se preocupa e o devolve que Filomena vai sabendo por onde andou e passou. Às vezes, lá em casa, ficam preocupados, claro. Mas não há como prender o temerário Calvin. "Ele é um gato que, definitivamente, não gosta de estar em casa. Temos o quintal todo fechado, inclusivamente colocámos uma vedação com arame farpado, mas ele conseguiu retorcer a vedação e arranjar forma de passar. Quando não consegue pelo nosso quintal, trepa para a varanda da vizinha e de lá arranja forma de se desenvencilhar. Ele é assim. É livre. E, provavelmente, não seria nada feliz preso dentro de casa", conta Filomena. E nem a idade resolve o assunto, pois Calvin já conta com 15 anos de aventura felina e nem assim ganha juízo.



Da internet para o papel

Tudo começou com uma página no Facebook, onde Filomena Lança, a dona de Calvin, ia partilhando as histórias do gato da família, que se tornaram populares entre os amigos.



"Ele é muito destemido e determinado, faz coisas que não passam pela cabeça de ninguém, e nós andávamos sempre a contar as suas histórias a toda a gente no Facebook", recorda a jornalista do ‘Jornal de Negócios’.



O feedback foi grande e, de repente, já não eram somente os amigos e os conhecidos que seguiam a página do Calvin. "Até há vizinhos e pessoas do bairro que nós não conhecemos, mas que conhecem o Calvin e que agora nos mandam mensagens e colocam posts a contar coisas sobre ele que nem sequer nós ainda sabíamos", acrescenta Filomena.





Depois da internet, veio o convite da editora Dom Quixote para pôr os posts em livro. Um desafio que, para Filomena, não teve nada de estranho: "Eu sou jornalista, que é, aliás, a profissão que sempre quis ter, por isso a escrita está sempre presente no meu dia a dia. Mas mesmo antes também já estava, porque desde miúda que gosto muito de contar histórias e de as passar para o papel. Quando crescesse queria ser hospedeira e escrever livros. Os horários de jornalista são difíceis, aliás, na maioria das vezes não temos propriamente horários, e como tenho dois filhos pequenos, os dias são sempre curtos. Na verdade, ao início, quando a Dom Quixote me lançou o desafio, achei que não ia conseguir. Mas depois acabou por correr bem e foi um dos projetos mais engraçados que tive até hoje. Aproveitava todos os bocadinhos que tinha para avançar na escrita e, quando dei por mim, lá estava o Calvin, a ganhar forma no papel", recorda.



Mas, para isso, Filomena teve de enfrentar um desafio inédito: enfiar-se na pele de um gato e tentar imaginar o que poderia ele "pensar, fazer e querer se a natureza lhe tivesse dado tais capacidades de raciocínio", explica.



"Tenho consciência que este é o meu Calvin, o Calvin como eu o vejo e o imagino a pensar. Se fosse outro dos amigos dele a contar as suas histórias, provavelmente saía um Calvin diferente. Por outro lado, estas aventuras do Calvin são também histórias do meu bairro, que fica no centro de uma cidade grande, mas é um bairro cheio de pessoas simpáticas, ótimos vizinhos, todos com as suas próprias histórias de vida muito especiais. As personagens do livro, com muitos pozinhos de imaginação, são inspiradas nestes amigos do Calvin, que lhe dão comida na rua, o recebem nas suas casas e o deixam ficar para dormir ou nos tocam à campainha a meio da noite porque ele está à porta a pedir para entrar."



Pelo meio há, claro, histórias mirabolantes e inacreditáveis para a vida de um simples gato, agora registadas para a posteridade num livro que, certamente, fará as delícias de todos os amantes de felinos deste mundo. "Desde pequeno que ele tem uma grande tendência para o disparate e para fazer amigos entre desconhecidos de uma forma absolutamente espantosa.



Creio que a aventura mais extraordinária dele foi um passeio até aos subúrbios. Um dia, um senhor telefonou-nos a pedir que o fôssemos buscar a Santo António dos Cavaleiros. Nós vivemos em Lisboa, no centro da cidade, e só podemos imaginar o que terá acontecido para ele ir para tão longe. Quando lá chegámos, estava num talho, numa praceta, e já tinha travado conhecimento com todos os comerciantes ali à volta. Ficou fechado em casa durante uns tempos, mas depois voltou a fugir". Até porque com o Calvin não há volta a dar: ele arranja sempre maneira de conseguir sair e andar pelas ruas de Lisboa a arranjar fama e admiradores.